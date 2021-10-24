Fenerbahçeli taraftarlardan olay tepki: Formayı çıkarıp buradan gidin

Geçen hafta Trabzonspor mağlubiyetiyle liderliği kaptıran Fenerbahçe, bu hafta da Alanyaspor'a yenilerek 4. sıraya geriledi. Akdeniz ekibiyle Kadıköy'de oynanan maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar futbolculara ateş püskürdü.

TEPKİLERİN ARDINDAN FUTBOLCULAR SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular, tribünlere gitti. Ancak taraftarlar tüm oyunculara tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarıp, buradan gidin" şeklinde slogan atarak futbolcuları protesto etti. Yaşananların ardından sarı-lacivertli takım soyunma odasının yolunu tuttu.

