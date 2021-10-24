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Fenerbahçeli taraftarlardan olay tepki: Formayı çıkarıp buradan gidin

24.10.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de taraftarlar Alanyaspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası futbolculara büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın ardından tribünlere giden futbolculara "Formayı çıkarıp, buradan gidin" şeklinde slogan atarak tepki gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlardan olay tepki: Formayı çıkarıp buradan gidin

Geçen hafta Trabzonspor mağlubiyetiyle liderliği kaptıran Fenerbahçe, bu hafta da Alanyaspor'a yenilerek 4. sıraya geriledi. Akdeniz ekibiyle Kadıköy'de oynanan maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar futbolculara ateş püskürdü.

TEPKİLERİN ARDINDAN FUTBOLCULAR SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular, tribünlere gitti. Ancak taraftarlar tüm oyunculara tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarıp, buradan gidin" şeklinde slogan atarak futbolcuları protesto etti. Yaşananların ardından sarı-lacivertli takım soyunma odasının yolunu tuttu.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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