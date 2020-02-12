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Fenerbahçeli taraftarlardan TFF ve MHK yönetimine istifa çağrısı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.02.2020 16:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) yönetimlerine istifa çağrısında bulundu.

Sosyal medya üzerinden organize olarak Kadıköy, Okmeydanı, Haliç ve Yenibosna'dan kalkan otobüslerle TFF'nin Riva'daki tesislerine gelen Genç Fenerbahçeliler (GFB) üyelerinin aralarında bulunduğu Fenerbahçe taraftarları, burada meşale yakarak bayrak ve pankart açtı.

"GÜN, FENERBAHÇE'YE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR"

"Şampiyon olmamız engellenemez", "TFF istifa" ve "Futbolun katili Türk hakemleri" sloganları atan taraftarlar adına açıklama yapan GFB Basın Sözcüsü Yücel Aslan, sezon başından bu yana yapılan haksızlıklara karşı haykırışlarını dile getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'mizin, saha içindeki hakem hataları, VAR sisteminin bir hafta uygulanıp ertesi hafta Fenerbahçe aleyhine uygulanması, TFF'nin yaptığı limit artırımının önüne geçilmesi, transfer yasağının bu şekilde kısıtlanması, bütün bu haksızlıklar Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç nezdinde dile getirildi, söylendi. Son oynadığımız Alanyaspor karşılaşmasında Fenerbahçe'mizin hakkının yenmesi bardağı taşıran son damla olmuştur. Taraftarlar olarak bizler TFF binası önünde toplandık. TFF'yi, MHK'yi istifaya davet ediyoruz. İstifa çağrısında bulunuyoruz. Kalan maçlarda Fenerbahçe'nin haklarının yenmemesi konusunda takipçisi olacağız. Biz Fenerbahçe'nin 12. gücü olarak yanındayız. Gün, Fenerbahçe'ye sahip çıkma günüdür."

Öte yandan Spor Şube Müdürlüğü ile Çevik kuvvet ekipleri, tesis binası önünde güvenlik önlemleri aldı.

(AA)

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Yücel Aslan Türkiye Futbol Federasyonu tff mhk merkez hakem kurulu genç fenerbahçeliler

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