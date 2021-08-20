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Fenerbahçeli Uğur Kaan Yıldız Bursaspor'a kiralandı

20.08.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız, sezon sonuna kadar Bursaspor forması giyecek.

Fenerbahçeli Uğur Kaan Yıldız Bursaspor'a kiralandı

Bursaspor, Fenerbahçe altyapısından 19 yaşındaki sağ bek Uğur Kaan Yıldız'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Genç savunma oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Uğur Kaan Yıldız'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe ile Süper Lig'de henüz süre alamayan genç oyuncu, Türkiye Kupası'nda Sivas Belediye'yi 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmada 90 dakika sahada kalmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Bursaspor
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