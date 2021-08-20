Fenerbahçeli Uğur Kaan Yıldız Bursaspor'a kiralandı

Bursaspor, Fenerbahçe altyapısından 19 yaşındaki sağ bek Uğur Kaan Yıldız'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Genç savunma oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Uğur Kaan Yıldız'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ile Süper Lig'de henüz süre alamayan genç oyuncu, Türkiye Kupası'nda Sivas Belediye'yi 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmada 90 dakika sahada kalmıştı.



