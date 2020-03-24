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Fenerbahçeli Vedat Muriqi'den Fatih Terim'e destek mesajı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.03.2020 20:12 | Son Güncelleme

Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden bugün ilk açıklama gelmişti. Yapılan açıklamadan sonra spor camiası başarılı çalıştırıcıya destek mesajları gönderdi.

Fenerbahçeli Vedat Muriqi'den Fatih Terim'e destek mesajı!

İLK AÇIKLAMA

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.
Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi

VEDAT MURİQİ'DEN DESTEK!

Vedat Muriqi, "Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim ile yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak ve eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Testleri pozitif çıkan herkesin Allah yardımcısı olsun, Allah herkesi ailelerine ve sevdiklerine bağışlasın." ifadelerini kullandı.

"İDMANLARIMIZI YAPMAK İSTİYORUZ..."

Vedat Muriqi, "Çalışmalarımız kulübümüzün sayesinde evde geçiyor. İnşallah kısa sürede bu dönemi atlatarak bir an önce Samandıra’ya dönüp idmanlarımızı yapmak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

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