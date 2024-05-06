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Fenerbahçeli yıldız Dusan Tadic'ten şampiyonluk itirafı geldi! ''Artık çok zor''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.05.2024 22:31
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Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Szymanski ve Serdar Dursun Konyaspor karşılaşması sonrası konuştu. Şampiyonluğun artık çok zor olduğunu itiraf eden Tadic'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçeli yıldız Dusan Tadic'ten şampiyonluk itirafı geldi! ''Artık çok zor''
Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Szymanski ve Serdar Dursun, Konyaspor maçının ardından konuştu.

TADIC: "ŞAMPİYONLUK ARTIK ÇOK ZOR"

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Dusan Tadic, "Artık şampiyonluk çok zor ki bu maçın öncesinde de bizim elimizde değildi." dedi.

SZYMANSKİ: "SÖYLEYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

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Szymanski: Maalesef puan kaybı yaşadık. Yarattığımız şanslar vardı ama maç böyle bitti. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum.

SERDAR DURSUN: "HAYAL KIRIKLIĞI"

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Serdar Dursun: "Hayal kırıklığı yani... Yakışmadı bize. Buraya mutlak 3 puan parolasıyla gelmiştik. Tek düşüncemiz galibiyetti. İlk yarı çok yavaş oynadık. Konyaspor agresif oynadı. Çok net pozisyonlarımız vardı, birini atsaydık, 3-4 olabilirdi. Konyaspor sadece kapandı, çoğu zaman başarılı oldu. Bizim net pozisyonlarımız vardı, birini atmalıydık."

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