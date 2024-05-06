Fenerbahçeli yıldız Dusan Tadic'ten şampiyonluk itirafı geldi! ''Artık çok zor''

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Szymanski ve Serdar Dursun, Konyaspor maçının ardından konuştu.

TADIC: "ŞAMPİYONLUK ARTIK ÇOK ZOR"

Dusan Tadic, "Artık şampiyonluk çok zor ki bu maçın öncesinde de bizim elimizde değildi." dedi.

SZYMANSKİ: "SÖYLEYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

Szymanski: Maalesef puan kaybı yaşadık. Yarattığımız şanslar vardı ama maç böyle bitti. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum.

SERDAR DURSUN: "HAYAL KIRIKLIĞI"

Serdar Dursun: "Hayal kırıklığı yani... Yakışmadı bize. Buraya mutlak 3 puan parolasıyla gelmiştik. Tek düşüncemiz galibiyetti. İlk yarı çok yavaş oynadık. Konyaspor agresif oynadı. Çok net pozisyonlarımız vardı, birini atsaydık, 3-4 olabilirdi. Konyaspor sadece kapandı, çoğu zaman başarılı oldu. Bizim net pozisyonlarımız vardı, birini atmalıydık."





