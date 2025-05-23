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Fenerbahçeli yıldız için gündemi sarsan iddia! Evini eskortlar soydu

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılması gündemdeki isimlerden Bright Osayi-Samuel hırsızlık olayıyla bir şok yaşamıştı. Tecrübeli ismin yaşadığı bu olaya dair çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçeli yıldız için gündemi sarsan iddia! Evini eskortlar soydu
Berker İşleyen

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel, beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Başarılı futbolcunun İstanbul’daki evi soyuldu.

Olayla ilgili araştırmalar devam ederken çok konuşulacak bir iddia sosyal medyada dolaşmaya başladı.

'ESKORTLAR SOYDU'

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Yağız Sabuncuoğlu bir kullanıcının soygunla ilgili gönderisine “Bence kimlerin soyduğunun daha büyük haber değeri var” ifadelerini kullandı. Takipçilerin ısrarlı soruları üzerine ise, “Söylemem komik çünkü” diyerek gizemli bir yanıt verdi.

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada soygunun eskortlar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği iddiaları dolaşmaya başladı. Ancak bu söylentiler henüz doğrulanmış değil.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILMADI

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Öte yandan, olayla ilgili Fenerbahçe kulübünden ya da oyuncunun kendisinden henüz resmi bir açıklama yapılmamış olması dikkat çekti.

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Süper Lig soygun hırsızlık son dakika fenerbahçe eskort
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