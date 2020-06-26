Fenerbahçeli yıldız Miha Zajc ülkesine döndü!

Fenerbahçe'de flaş bir gelişme daha yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Max Kruse'nin alacaklarını öne sürerek takımdan ayrılmasının ardından Miha Zajc'ın da ülkesine döndüğü kaydedildi.
A Spor'un aktardığı bilgilerde, herhangi bir sakatlığı olmadığı belirtilen Sloven oyuncunun, ülkesine gitme nedeninin henüz netleşmediği ancak ekonomik koşulları beğenmediği için ayrıldığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den transfer olduğu Fenerbahçe'de toplam 25 maça çıkan ve 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Zajc'ın 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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