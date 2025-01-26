SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçeli yıldızlar galibiyetin ardından itiraf etti! "Jose Mourinho söylemişti!"En-Nesyri, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin...

Fenerbahçeli yıldızlar galibiyetin ardından itiraf etti! "Jose Mourinho söylemişti!"En-Nesyri, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.01.2025 21:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Göztepe'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan sarı - lacivertli futbolculardan En-Nesyri, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli yıldızlar galibiyetin ardından itiraf etti! "Jose Mourinho söylemişti!"En-Nesyri, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını tekrar 6'ya düşürdü. Karşılaşma sonrası ise sarı - lacivertli futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte sarı-lacivertli futbolcuların açıklamaları;

EN-NESYRI: "MOURIHO SÖYLEMİŞTİ"

2

Faslı yıldız En Nesyri, "Gerçek şu ki gollerin sebebi çalışma ürünü. Çalışmalarımı sıkı şekilde sürdürüyorum. Çift forvet oynamak da her zaman tek forvet oynamaktan daha iyidir. Bizim için de geçerli olan bu. Dzeko'nun yanında oynamaktan keyif alıyorum. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Hocamız bize bu maçın anahtarını, sabırla kendi oyunumuzu oynamak olduğunu söylemişti. İlk yarıda istediğimizi yapamadık. Ama ikinci yarıda istediğimiz pozisyonları bulduk. Zaman zaman bu konuşmaları yapmak gerekiyor." dedi.

OĞUZ AYDIN: "KALECİNİN ÖNE ÇIKTIĞINI GÖRDÜM..."

11

Fenerbahçe'nin 3. golünü atan Oğuz Aydın, "Kalecinin çok öne çıktığını gördüm. Topu alır almaz şut çektim, gol attım. İlk yarı kötü oyun sergiledik. İçeri girdikten sonra takım olarak kenetlendik ve birbirimize söz verdik. Taraftarımızla birlikte kazandık. 3 puanın keyfini sürüyoruz." ifadelerini kullandı.

MAXIMIN: "FİNAL MAÇI GİBİ GÖRDÜK"

1

Sarı lacivertlilerin geri dönüşünde pay sahibi olan Maximin, “Çok zor ve önemli bir maçtı. Her maçı kazanmak istiyoruz, şampiyon olmak istiyorsak böyle maçları kazanmalıyız. O yüzden bir final maçı gibi gördük. İlk 6’daki takımlara karşı maalesef kaybetmememiz gereken puanları kaybettik. Bugün çok güçlü bir karakter gösterdik. 1-0’dan gelip böyle bir galibiyet almak çok zordu ve biz

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 2
Göztepe Göztepe

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe mourinho Youssef En-Nesyri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Doktorun paylaşımları gündem oldu! İstanbul'daki özel hastanede erken doğum iddiası! İnceleme başlatıldı

Doktorun paylaşımları gündem oldu! İstanbul'daki özel hastanede erken doğum iddiası! İnceleme başlatıldı

Nefes kesen maçta kazanan Fenerbahçe!

Nefes kesen maçta kazanan Fenerbahçe!

Oğlu uçakta ölümden döndü! 'Atlatmaya çalışıyoruz'

Oğlu uçakta ölümden döndü! 'Atlatmaya çalışıyoruz'

Fenerbahçe'ye Romulo müjdesi! İmza tarihini bile açıkladılar...

Fenerbahçe'ye Romulo müjdesi! İmza tarihini bile açıkladılar...

Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.