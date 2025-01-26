Fenerbahçeli yıldızlar galibiyetin ardından itiraf etti! "Jose Mourinho söylemişti!"En-Nesyri, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını tekrar 6'ya düşürdü. Karşılaşma sonrası ise sarı - lacivertli futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte sarı-lacivertli futbolcuların açıklamaları;

EN-NESYRI: "MOURIHO SÖYLEMİŞTİ"

Faslı yıldız En Nesyri, "Gerçek şu ki gollerin sebebi çalışma ürünü. Çalışmalarımı sıkı şekilde sürdürüyorum. Çift forvet oynamak da her zaman tek forvet oynamaktan daha iyidir. Bizim için de geçerli olan bu. Dzeko'nun yanında oynamaktan keyif alıyorum. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Hocamız bize bu maçın anahtarını, sabırla kendi oyunumuzu oynamak olduğunu söylemişti. İlk yarıda istediğimizi yapamadık. Ama ikinci yarıda istediğimiz pozisyonları bulduk. Zaman zaman bu konuşmaları yapmak gerekiyor." dedi.

OĞUZ AYDIN: "KALECİNİN ÖNE ÇIKTIĞINI GÖRDÜM..."

Fenerbahçe'nin 3. golünü atan Oğuz Aydın, "Kalecinin çok öne çıktığını gördüm. Topu alır almaz şut çektim, gol attım. İlk yarı kötü oyun sergiledik. İçeri girdikten sonra takım olarak kenetlendik ve birbirimize söz verdik. Taraftarımızla birlikte kazandık. 3 puanın keyfini sürüyoruz." ifadelerini kullandı.

MAXIMIN: "FİNAL MAÇI GİBİ GÖRDÜK"

Sarı lacivertlilerin geri dönüşünde pay sahibi olan Maximin, “Çok zor ve önemli bir maçtı. Her maçı kazanmak istiyoruz, şampiyon olmak istiyorsak böyle maçları kazanmalıyız. O yüzden bir final maçı gibi gördük. İlk 6’daki takımlara karşı maalesef kaybetmememiz gereken puanları kaybettik. Bugün çok güçlü bir karakter gösterdik. 1-0’dan gelip böyle bir galibiyet almak çok zordu ve biz