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Fenerbahçeli yönetici Alper Pirşen'den İrfan Can açıklaması: Fenerbahçe isterse alır

30.01.2021 23:04 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli yönetici Alper Pirşen'den İrfan Can açıklaması: Fenerbahçe isterse alır

Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, İrfan Can transferi üzerine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, Çaykur Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu ve ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermelerde bulundu.

"SUMUDICA HAKEMİ TACİZ ETTİ"

Mücadele bakımından memnunuz, belki iyi bir oyun olmadı ama buradan alınan 3 puan bizim için kritik. Sumudica bize sataşmadı ama hakemi sürekli taciz etti, Sumudica'yı iyi kötü Türkiye tanıyor, değişik bir üslubu var, Türkiye'de de mimlendi herhalde. Takdir hakları konusuna katılamam, bizim oyuncular kendilerini bıraksalar, faulü göstermeye konsantre olsalar daha ağır kararlar olabilirdi.

"BİZİM DAHA ÇOK İTİRAZ ETMEMİZ LAZIM"

Samatta'nın faule rağmen kafayı vurduğu bir penaltı var. Hakeme bağlanacaksa bu maç, bizim daha çok itiraz edeceğimiz bir maç olur. Oyuncunun atıldığı pozisyon mesela direkt kırmızı kart. Hakem performansı kötü bir performans, Türkiye Ligi'nin genel problemi oldu. Hakemlerimiz daha iyi tempo, daha iyi seviyeye çekecek yönetim yapamıyorlar. Hakem bugün pozisyonların fazla içindeydi, pas arası yapacak kadar içindeydi.

"FENERBAHÇE İSTERSE ALIR"

Transfer piyasasına düşmeye başlayan, kontratının sonuna gelen her oyuncu taciz edilmez. Bildiğimiz o kadar şey var ki.. Hepsiyle imza atılıp, sonra beğenilmediği için alınmayanlar var. Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır.

"OĞULCAN DOSYASI ÖTELENİYOR"

Oğulcan Çağlayan dosyası var, köpürdü, sessizliğe gömüldü. Öyle ya da böyle kulübünü son 6 hafta yalnız bırakmış bir oyuncu. Federasyon kurulları ceza vermiş. Dosya bir şekilde öyle öteleniyor ki...

"G.SARAY YETİŞTİRSİN DİYE Mİ?"

Galatasaray transferleri yetiştirdi. Oğulcan geçtiğimiz 6 haftada oynamasaydı ne olacaktı? Galatasaray transferleri yetiştirsin diye mi bekleniyor?

"CEZA ALACAK MI?"

Biz hakem ile ilgili 2 kelam bir şey söylesek hafta sonu ceza alıyoruz, oyuncu (Oğulcan) sözleşmeyi feshetmiş, 1 yıl geçmiş, hala ceza alacak mı, almayacak mı? Öyle, böyle, transfer dönemi geçti. Umarım derbi öncesi falan etki altında kalıp yapmamazlık etmezler.

"EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN BİZİZ"

Biz Türkiye'nin en büyük kulübüyüz, en çok şampiyon olan kulübüyüz. 28 tane anamızın ak sütü gibi helal şampiyonluğumuz var. Hangi camianın nasıl dominant bir lobisinin olduğu dönemde bu düzenlemenin yapıldığı belli. Esnetildi bir ara, Beşiktaş için esnetildi. Biz işin tazminat kısmını da değerlendiriyoruz.

"TARAFTARLARA MÜJDE OLSUN"

Taraftarlara da bir müjde verelim, biz bu sürece aşırı inanıyoruz, hem 28 şampiyonluğumuzu herkes kabul etmek zorunda kalacak, yıldız bizim için önemsiz bir mevzu, istesek kullanmayız, yönetim olarak yıldızsız çıkıyoruz da deriz. Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü olduğumuz yakında tescillenecek ve bunun tazminat kısmı da olacak.

"İRFAN CAN'I BAŞAKŞEHİR'E SORUN"

İrfan Can transferinin detayını Başakşehir tarafından takip edin, daha çok açıklama yapan onlar. Ben bir açıklama yapmayacağım.

"GALATASARAY KAFA KARIŞTIRMASIN"

Galatasaray bizden önce davransın, kafasını karıştırmaya çalışsın... Fenerbahçe bir oyuncuyu istiyorsa alır, bunun örnekleri defalarca kez oldu. Bir oyuncu Fenerbahçe'yi istemiyorsa, Fenerbahçe onu istemez. Fenerbahçe bir oyuncuyu istiyorsa, oyuncunun da gönlü varsa, o transfer hep Fenerbahçe Stadı'nda sonlanır.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dediği lafa kendi inanıyor mu GALATASARAY ile anlaşmış adamlara 2-3 kat para verip kulup başkanlarıyla baskı yaptır sonra bizi tercih etti de. irfan teniyoe bakalım o da parayı mı armayı mı seçecek

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