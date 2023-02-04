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Fenerbahçeliler, Ali Palabıyık hakkında suç duyurusunda bulundu!

04.02.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı - lacivertli camia, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ı maç içerisinde verdiği kararlar nedeniyle yoğun şekilde eleştirmişti. Bugün düzenlenen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Ali Palabıyık hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu dile getirdi.

Fenerbahçeliler, Ali Palabıyık hakkında suç duyurusunda bulundu!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık ve ekibi için suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

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Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda üyelerin konuşması sırasında söz alan Dündar, Adana Demirspor maçını yöneten hakem Ali Palabıyık hakkında sert konuştu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

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Ali Palabıyık'tan düdüğünü asmasını isteyen Uğur Dündar, tecrübeli hakem için suç duyurusunda bulunulduğunu da şu ifadelerle açıkladı:

"Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Ali Palabıyık ve ekibi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmalıdır."

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