Fenerbahçeliler, Ali Palabıyık hakkında suç duyurusunda bulundu!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık ve ekibi için suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda üyelerin konuşması sırasında söz alan Dündar, Adana Demirspor maçını yöneten hakem Ali Palabıyık hakkında sert konuştu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Ali Palabıyık'tan düdüğünü asmasını isteyen Uğur Dündar, tecrübeli hakem için suç duyurusunda bulunulduğunu da şu ifadelerle açıkladı:

"Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Ali Palabıyık ve ekibi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmalıdır."

