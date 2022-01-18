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Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek! Tepkilerin odağındaki yıldız futbolcu gönderiliyor

18.01.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de son dakika geişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde son dönemdeki performansyla taraftarın büyük tepki gösterdiği Luiz Gustavo'yla yollar ayrılma noktasına geldi. Takımda en çok kazanan futbolculardan biri olan Brezilyalı yıldıza teklif gelmesi durumunda yönetimin Gustavo'nun gidişine kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek! Tepkilerin odağındaki yıldız futbolcu gönderiliyor
Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

BRE Brezilya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası takımın başına İsmail Kartal'ın getirilimesinin ardından gözler transferde yapılacak hamlelere çevrildi. Gelecek kadar gidecek oyuncuların da merakl beklendiği sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo topun ağzındaki ilk isim olarak dikkat çekiyor.

TAKIMDAN AYRILMASI AN MESELESİ

Fenerbahçe'ye geldiği ilk sezon orta sahayı adeta tek başına ayakta tutan ve rakiplerine geçit vermeyen Luiz Gustavo, son dönemde eski halinin çok uzağında. Taraftarlar tarafından da hedef tahtasına oturtulan Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılması an meselesi.

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FENERBAHÇE BÜYÜK BİR MADDİ YÜKTEN KURTULACAK

Arap kulüplerinin takip ettiği Gustavo için henüz resmi teklif gelmemiş olsa bile yönetim teklif gelmesi durumunda kolaylık sağlayacak. Takımda en çok kazananlardan biri olan Gustavo'nun ayrılığı durumunda sarı-lacivertliler maddi olarak da büyük bir yükten kurtulacak.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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