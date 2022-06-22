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Fenerbahçeliler duymasın! Okan Buruk, Galatasaray'daki görevine çok hızlı başladı! Telefon bile açtı...

22.06.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan medyası, Galatasaray'ın başına geçmeye hazırlanan Okan Buruk'un, Lazio'da forma giyen Vedat Muriqi ile telefonda bir görüşme yaptığını duyurdu. Önümüzdeki günlerde Okan Buruk'u resmen açıklayacak Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Önümüzdeki sezon Gomis'i kadroda düşünmeyen sarı-kırmızılılar bu bölge için Vedat Muriqi'yi düşünüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçeliler duymasın! Okan Buruk, Galatasaray'daki görevine çok hızlı başladı! Telefon bile açtı...
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
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Galatasaray'ın başına geçmeye hazırlanan Okan Buruk, transfer için de çalışmalarına başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre Okan Buruk, Vedat Muriqi'ye telefon açtı. Türkiye'ye dönerse sadece Fenerbahçe'de oynama fikrine sahip olan Muriqi'yi ikna etmeye çalışan Okan Buruk, bu transferi çok istiyor.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER TELEFONU

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İtalyan basınında yer alan haberde, genç teknik adamın Lazio'da forma giyen Vedat Muriqi'yi arayıp görüştüğü aktarıldı. Okan Buruk ve Kosovalı forvetin Çaykur Rizespor'da birlikte görev yaptığı hatırlatılırken, Okan Buruk'un Muriqi'yi ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

CENK ERGÜN PAZARLIKLARA BAŞLADI

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Öte yandan Galatasaray'da sportif direktörlük görevine geri dönen Cenk Ergün'ün de Lazio ile pazarlıklara başladığı ifade edildi.

Muriqi'nin geçen sezonun ikinci yarısını geçirdiği Real Mallorca'nın da 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. Ancak İspanyol ekibinin tekliflerinin Lazio'nun beklediği gibi 12 milyon euro civarında olmadığı, Galatasaray'ın bu konuda masada daha güçlü olduğu öne sürüldü.

GOMIS SATILABİLİR!

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Galatasaray'ın ayrıca, Vedat Muriqi transferini tamamlaması durumunda Bafetimbi Gomis'i de satabileceğinin altı çizildi.


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