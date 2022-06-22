Fenerbahçeliler duymasın! Okan Buruk, Galatasaray'daki görevine çok hızlı başladı! Telefon bile açtı...

Galatasaray'ın başına geçmeye hazırlanan Okan Buruk, transfer için de çalışmalarına başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre Okan Buruk, Vedat Muriqi'ye telefon açtı. Türkiye'ye dönerse sadece Fenerbahçe'de oynama fikrine sahip olan Muriqi'yi ikna etmeye çalışan Okan Buruk, bu transferi çok istiyor.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER TELEFONU

İtalyan basınında yer alan haberde, genç teknik adamın Lazio'da forma giyen Vedat Muriqi'yi arayıp görüştüğü aktarıldı. Okan Buruk ve Kosovalı forvetin Çaykur Rizespor'da birlikte görev yaptığı hatırlatılırken, Okan Buruk'un Muriqi'yi ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

CENK ERGÜN PAZARLIKLARA BAŞLADI

Öte yandan Galatasaray'da sportif direktörlük görevine geri dönen Cenk Ergün'ün de Lazio ile pazarlıklara başladığı ifade edildi.

Muriqi'nin geçen sezonun ikinci yarısını geçirdiği Real Mallorca'nın da 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. Ancak İspanyol ekibinin tekliflerinin Lazio'nun beklediği gibi 12 milyon euro civarında olmadığı, Galatasaray'ın bu konuda masada daha güçlü olduğu öne sürüldü.

GOMIS SATILABİLİR!

Galatasaray'ın ayrıca, Vedat Muriqi transferini tamamlaması durumunda Bafetimbi Gomis'i de satabileceğinin altı çizildi.



