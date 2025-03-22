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Fenerbahçelileri çok kızdıracak haber! Türkiye'den iki takım Arda Güler'e resmi teklif yaptı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.03.2025 10:05
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Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koyan Arda Güler'e talipler her geçen gün artıyor. Birçok ligden takipçisi olan milli oyuncumuz için Real Madrid'in kapısını çalan çok takım var. İspanyol gazetesi AS'ın iddiasına göre; Türkiye Ligi'nde iki takım Arda Güler'e teklif yaptı.

Fenerbahçelileri çok kızdıracak haber! Türkiye'den iki takım Arda Güler'e resmi teklif yaptı...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler konusunda her geçen gün başka bir transfer iddiası ortaya atılıyor. İtalyan devleri Inter ve Milan ile görüştüğü söylenen Arda Güler için Türkiye'den de iki teklif geldi.

İSPANYOLLAR DUYURDU! 2 TAKIM TEKLİF YAPTI

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İspanyol gazetesi AS'ta yer alan haberde, Türkiye'den iki takımın Arda Güler için kiralama teklifi yaptığını söyledi. Bu teklifin önümüzdeki sezonu kapsadığı yazılan haberde, ilk 11'de oynama garantisinin de sunulduğu ifade edildi. Haberin detaylarında hangi takımların teklif yaptığı yazılmadı.

ARDA AYRILMAK İSTİYOR

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Real Madrid'de istediği süreyi bulamayan Arda Güler'in takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Inter ve Milan'ın da yakından takip ettiği milli oyuncumuz için yeni sezonda ilginç gelişmeler yaşanabilir...

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