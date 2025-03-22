Fenerbahçelileri çok kızdıracak haber! Türkiye'den iki takım Arda Güler'e resmi teklif yaptı...

Arda Güler konusunda her geçen gün başka bir transfer iddiası ortaya atılıyor. İtalyan devleri Inter ve Milan ile görüştüğü söylenen Arda Güler için Türkiye'den de iki teklif geldi.

İSPANYOLLAR DUYURDU! 2 TAKIM TEKLİF YAPTI

İspanyol gazetesi AS'ta yer alan haberde, Türkiye'den iki takımın Arda Güler için kiralama teklifi yaptığını söyledi. Bu teklifin önümüzdeki sezonu kapsadığı yazılan haberde, ilk 11'de oynama garantisinin de sunulduğu ifade edildi. Haberin detaylarında hangi takımların teklif yaptığı yazılmadı.

ARDA AYRILMAK İSTİYOR

Real Madrid'de istediği süreyi bulamayan Arda Güler'in takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Inter ve Milan'ın da yakından takip ettiği milli oyuncumuz için yeni sezonda ilginç gelişmeler yaşanabilir...