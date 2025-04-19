Fenerbahçelileri üzen gelişme! Premier Lig'den talip var... Bonservis bedeli belli oldu

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin PSG'den kiralık olarak renklerine bağladığı Milan Skriniar, performansıyla büyük beğeni topladı.

20 MİLYON EURO

Slovak stoperin sezon sonunda bonservsini almak isteyen sarı-lacivertlilere tanıdık bir rakip çıktı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Premier Lig ekibi Wolverhampton, Skriniar'ı listesine aldı. PSG'nin Skriniar için 20 milyon euroluk bonservis belirlediği aktarıldı.

PSG TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Sezonun sona ermesiyle birlikte PSG'nin Wolverhampton ve Fenerbahçe'den gelecek teklifleri değerlendireceği ve ona göre bir karar vereceği ifade edildi. Skriniar, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 maçta forma giydi ve 2 gol-2 asistlik performans gösterdi.