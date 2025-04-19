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Fenerbahçelileri üzen gelişme! Premier Lig'den talip var... Bonservis bedeli belli oldu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
19.04.2025 10:47
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Fenerbahçe, PSG'den kiralık olarak renklerine bağladığı Milan Skriniar'ın sezon sonunda bonservisini almak istiyor. Fransız ekibinin, Slovak stoper için istediği rakamın belli olduğu ancak Skriniar'a Premier Lig'den bir talip daha çıktığı belirtildi.

Fenerbahçelileri üzen gelişme! Premier Lig'den talip var... Bonservis bedeli belli oldu
Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin PSG'den kiralık olarak renklerine bağladığı Milan Skriniar, performansıyla büyük beğeni topladı.

20 MİLYON EURO

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Slovak stoperin sezon sonunda bonservsini almak isteyen sarı-lacivertlilere tanıdık bir rakip çıktı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Premier Lig ekibi Wolverhampton, Skriniar'ı listesine aldı. PSG'nin Skriniar için 20 milyon euroluk bonservis belirlediği aktarıldı.

PSG TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

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Sezonun sona ermesiyle birlikte PSG'nin Wolverhampton ve Fenerbahçe'den gelecek teklifleri değerlendireceği ve ona göre bir karar vereceği ifade edildi. Skriniar, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 maçta forma giydi ve 2 gol-2 asistlik performans gösterdi.

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