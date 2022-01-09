Fenerbahçelilerin sevgilisi eski futbolcu fitili yaktı! Yeni hocayı sosyal medyadan duyurdu

Joachim Löw'ün adım adım Fenerbahçe'ye yaklaştığı öne sürülürken sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Serhat Akın'dan iddiaları destekler nitelikte bir paylaşım geldi.

"I LÖW YOU"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve Twitch platformunda açtığı yayınlarla sarı-lacivertli taraftarlarla sürekli etkileşim halinde olan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Twitter'dan yaptığı paylaşımla yeni hocanın sinyalini verdi. Akın'ın, "I Löw you" ifadelerinin bulunduğu paylaşıma binlerce beğeni geldi.

KADIKÖY BOĞASI

Sarı-lacivertli taraftarların "Kadıköy Boğası" lakabını taktığı Serhat Akın, Fenerbahçe formasıyla 153 maça çıktı ve 49 gol-27 asistlik bir performans gösterdi.



