Fenerbahçelilerin sevgilisi eski futbolcu fitili yaktı! Yeni hocayı sosyal medyadan duyurdu

Joachim Löw'ün adım adım Fenerbahçe'ye yaklaştığı öne sürülürken sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Serhat Akın'dan iddiaları destekler nitelikte bir paylaşım geldi.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve Twitch platformunda açtığı yayınlarla sarı-lacivertli taraftarlarla sürekli etkileşim halinde olan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Twitter'dan yaptığı paylaşımla yeni hocanın sinyalini verdi. Akın'ın, "I Löw you" ifadelerinin bulunduğu paylaşıma binlerce beğeni geldi.
Sarı-lacivertli taraftarların "Kadıköy Boğası" lakabını taktığı Serhat Akın, Fenerbahçe formasıyla 153 maça çıktı ve 49 gol-27 asistlik bir performans gösterdi.
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