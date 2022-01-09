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Fenerbahçelilerin sevgilisi eski futbolcu fitili yaktı! Yeni hocayı sosyal medyadan duyurdu

09.01.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları sürerken sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Serhat Akın'dan bomba bir paylaşım geldi. Kendisinin de Alman pasaportu bulunan Serhat Akın, Twitter'dan "I Löw you" yazarak yeni teknik direktörün fitilini yaktı. Sarı-lacivertli taraftarlar oldukça heyecanlandıkları bu paylaşıma sosyal medyada beğeni yağdırdı.

Fenerbahçelilerin sevgilisi eski futbolcu fitili yaktı! Yeni hocayı sosyal medyadan duyurdu

Joachim Löw'ün adım adım Fenerbahçe'ye yaklaştığı öne sürülürken sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Serhat Akın'dan iddiaları destekler nitelikte bir paylaşım geldi.

"I LÖW YOU"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve Twitch platformunda açtığı yayınlarla sarı-lacivertli taraftarlarla sürekli etkileşim halinde olan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Twitter'dan yaptığı paylaşımla yeni hocanın sinyalini verdi. Akın'ın, "I Löw you" ifadelerinin bulunduğu paylaşıma binlerce beğeni geldi.

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KADIKÖY BOĞASI

Sarı-lacivertli taraftarların "Kadıköy Boğası" lakabını taktığı Serhat Akın, Fenerbahçe formasıyla 153 maça çıktı ve 49 gol-27 asistlik bir performans gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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