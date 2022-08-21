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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Adana Demirspor

21.08.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Adana Demirspor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor.

- Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

- Joao Pedro, sakatlığını atlattı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro'nun sakatlığı sona erdi.

Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular arasında en çok ses getiren isimlerden olan Pedro, son 2 antrenmanda da takımla çalıştı.

Tecrübeli forvet, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroya alması durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçında yer alacak.

- İki takım ligde 37. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde daha önce oynanan 36 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

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