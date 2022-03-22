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Fenomen Ala Tokel sütyensiz pozuyla sınırları zorladı! "Aşkım gözün kaymış"

22.03.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman cesur pozlarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Ala Tokel bu sefer sütyensiz pozuyla sınırları zorladı. Tokel'in o pozu çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Fenomen Ala Tokel sütyensiz pozuyla sınırları zorladı! "Aşkım gözün kaymış"

YouTube, Instagram, Twitter gibi mecralarda aktif olarak paylaşım yapan Ala Tokel pozlarıyla gündeme geliyor. Cesur paylaşımıyla gündem olan Ala Tokel'in o pozu çok beğenildi.

SÜTYENSİZ POZUYLA SINIRLARI ZORLADI

Fenomen Ala Tokel cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Fenomen Ala Tokel sutyensiz pozuyla sınırları zorladı!

Sütyensiz kamera karşısına geçen Ala Tokel, mini gömleğinin düğmelerini açtı.

Fenomen Ala Tokel sutyensiz pozuyla sınırları zorladı!

Yalnızca ilk düğmesini ilikleyen Ala Tokel'in diğer pozunda, sonuncu düğmesini de iliklemesi dikkat çekti.

Fenomen Ala Tokel sutyensiz pozuyla sınırları zorladı!

Tokel'in fotoğrafına çok sayıda beğeni gelirken takipçileri, "Sevdim bu görüntüyü, "Aşkım olaysın", "Aşkım gözün kaymış", "Bu biraz şov" tarzında yorum yaptı.

Fenomen Ala Tokel sutyensiz pozuyla sınırları zorladı!

Tokel'in geçtiğimiz günlerde giydiği siyah, dekolteli elbisesi çok konuşulmuştu.

Fenomen Ala Tokel sutyensiz pozuyla sınırları zorladı!

Fenomen Ala Tokel sutyensiz pozuyla sınırları zorladı!

Fenomen Ala Tokel sutyensiz pozuyla sınırları zorladı!


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