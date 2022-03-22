Fenomen Ala Tokel sütyensiz pozuyla sınırları zorladı! "Aşkım gözün kaymış"

YouTube, Instagram, Twitter gibi mecralarda aktif olarak paylaşım yapan Ala Tokel pozlarıyla gündeme geliyor. Cesur paylaşımıyla gündem olan Ala Tokel'in o pozu çok beğenildi.

SÜTYENSİZ POZUYLA SINIRLARI ZORLADI

Fenomen Ala Tokel cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Sütyensiz kamera karşısına geçen Ala Tokel, mini gömleğinin düğmelerini açtı.

Yalnızca ilk düğmesini ilikleyen Ala Tokel'in diğer pozunda, sonuncu düğmesini de iliklemesi dikkat çekti.

Tokel'in fotoğrafına çok sayıda beğeni gelirken takipçileri, "Sevdim bu görüntüyü, "Aşkım olaysın", "Aşkım gözün kaymış", "Bu biraz şov" tarzında yorum yaptı.

Tokel'in geçtiğimiz günlerde giydiği siyah, dekolteli elbisesi çok konuşulmuştu.



