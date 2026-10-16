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Sel sırasındaki romantik paylaşımı tepki çekti! Elvin Levinler sessizliğini bozdu: 'Kimse öngöremezdi'

İstanbul’da etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, oyuncu Elvin Levinler’in sosyal medya paylaşımı tartışma yarattı. Gelen tepkilerin ardından Levinler, paylaştığı videoyu kaldırdı. Levinler daha sonra da bir açıklama yayınladı.

Sel sırasındaki romantik paylaşımı tepki çekti! Elvin Levinler sessizliğini bozdu: 'Kimse öngöremezdi'
Öznur Yaslı İkier

Oyunculuğun yanı sıra dijital içerikleriyle de adından söz ettiren Elvin Levinler, İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak sırasında yaptığı paylaşımla sosyal medyada tartışma yarattı.

Sağanak yağışın afete dönüştüğü o anlarda Elvin Levinler, eşi Bülent Kocamanoğlu ile yer aldığı videosunu, "Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?" sorusunu içeren bir paylaşım yaptı.

Sel sırasındaki romantik paylaşımı tepki çekti! Elvin Levinler sessizliğini bozdu: Kimse öngöremezdi 1

İstanbul genelinde sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar güçlük yaşarken, Levinler’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Paylaşım, yaşanan olumsuzluklara karşı duyarsız olduğu yönündeki yorumlarla kısa sürede gündem oldu.

Gelen yoğun eleştiriler sonrası paylaşımını kısa sürede kaldıran ünlü isim, "Bugün İstanbul için çok zor bir gün. Umarım başka acı haberler almayız ve herkes sağ salim evine ve sevdiklerine kavuşur. Hepimize sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Sel sırasındaki romantik paylaşımı tepki çekti! Elvin Levinler sessizliğini bozdu: Kimse öngöremezdi 2

'KİMSE ÖNGÖREMEZDİ'
Elvin Levinler daha sonra bir açıklama daha paylaştı. Levinler; ''Dün sabah, henüz yağmurun nasıl bir felakete dönüşeceğini kimsenin öngöremediği saatlerde paylaştığım bir videonun, saatler sonra yaşanan acılar üzerinden duyarsızlık gibi gösterilmeye çalışılmasını hem şaşkınlıkla hem de üzüntüyle izliyorum.

İnsanlar bu kadar zor bir gün geçirirken, yaşanan felaketin ve kayıpların konuşulması gerekirken, bazılarının hâlâ saatler önce paylaşılmış bir videodan kötü niyet çıkarmaya ve öfkesini benim üzerimden göstermeye çalışması gerçekten düşündürücü.

Kimsenin gelecekte yaşanacakları bilmesi mümkün değil. Ama herkesin niyetini ve vicdanını kendisine bırakıyorum. Bugün asıl konuşmamız gereken şeyin ne olduğu çok açık. Dilerim herkes güvendedir, kayıplarımızın yakınlarına sabır diliyorum. Umarım bir daha böyle acılar yaşamayız.''

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Elvin Levinler
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