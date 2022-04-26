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Fenomen Büşra Yılmaz ‘Ayaklarına köle olabilir miyim?’ mesajını görünce mahkemeye koştu ama...

26.04.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiktok fenomeni Büşra Yılmaz kendisine gelen taciz mesajlarıyla şoke oldu. "Ayaklarına köle olabilir miyim?" mesajlarına maruz kalan ünlü fenomen şikayetçi oldu ama mesaj gönderen şüpheli, üç yıl hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Büşra Yılmaz karara sitem etti.

Fenomen Büşra Yılmaz ‘Ayaklarına köle olabilir miyim?’ mesajını görünce mahkemeye koştu ama...

Tiktok fenomeni Büşra Yılmaz kendisine gelen taciz mesajlarından sonra mahkemeye koştu. Büşra Yılmaz'a sosyal medya üzerinden "Ayaklarına köle olabilir miyim?" mesajı gönderen ve duruşmada bu mesajları attığını itiraf eden Sanık A.M.K., görüntüleri ise kendisinin atmadığını söyledi. Tacizci 3 yıl hapis istemiyle yargılandığı İzmir 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde beraat etti.

Sosyal medya fenomeni Büşra Yılmaz, Sabah'a yaptığı açıklamada sitem etti. Büşra Yılmaz, "Kadına yönelik şiddet sadece vücutsal olarak değil, sosyal medya üzerinden de devam ediyor. Bu kişiler ceza almadıkça kadına yapılan her türlü taciz artıyor" dedi.

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TACİZLERDEN GELEN TAZMİNATLARI...

Tiktok fenomeni Büşra Yılmaz, "1.5 milyon takipçim var. Bu olayda şüpheli birden fazla kez sürekli olarak 'ayak', 'ayak köleliği', 'ayaklarının fotoğrafını atar mısın' şeklinde bana mesajlar attı. Bu kişiler cezalandırıldığında da bu tacizcilerden gelen tazminatları kadın ve çocuk haklarıyla ilgili çalışan dernek ve vakıflara bağışlıyorum. Umarım bu tarz şahıslar cezalandırılır" dedi.


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tiktok taciz
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