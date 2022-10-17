MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yıldızıymış

Fenomen Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yıldızıymış

17.10.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da 4 milyonu aşkın aboneleri bulunan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti, renkli kişilikleri ve eğlenceli içerikleriyle sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Esprileriyle izleyicileri gülmekten kırıp geçiren Ceyda Kasabalı hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Fenomen Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yıldızıymış

'Noluyo Ya' YouTube kanalıyla milyonlarca aboneye ulaşan ünlü oyuncu Ceyda Kasabalı'nın abisi de tanıdık çıktı. Ceyda Kasabalı'nın kardeşi, meğer Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de rol alıyormuş...

35 yaşındaki Ceyda Kasabalı, Kocaeli Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. 2011 yılında yer aldığı Babam Sağolsun dizisiyle ekran macerası başlayan Kasabalı; Yılanların Öcü, Avrupa Avrupa, Biz Size Döneriz gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Fenomen Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızıymış

Eşi Fırat Albayram ile açtığı YouTube kanalıyla büyük bir hayran kitlesi kazanan Ceyda Kasabalı'nın abisi de oyuncu çıktı.

Fenomen Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızıymış cey

Ceyda Kasabalı'nın kendisinden 5 yaş büyük abisi Gökmen Kasabalı, küçük yaşlardan itibaren dans eğitimi almaya başladı.

Fenomen Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızıymış

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Modern Dans bölümünü okuyan Gökmen Kasabalı, birçok festivalde sahneye çıktı.

Fenomen Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızıymış

İzmir Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan yıldız; Diriliş Ertuğrul, Elde Var Hayat, Sarı Zeybek, Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda rol aldı.

Fenomen Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızıymış

Gökmen Kasabalı, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Başsavcı karakterine hayat veriyor.

Fenomen Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızıymış

Gökmen Kasabalı, ayrıca hobi olarak ahşap tasarımıyla ilgileniyor.

Fenomen Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızıymış

Ünlü oyuncu, tasarım süreçlerini YouTube kanalında aboneleriyle paylaşıyor.

Fenomen Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızıymış

Fenomen Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızıymış

Fenomen Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızıymış

Fenomen Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızıymış

Fenomen Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızıymış

Fenomen Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızıymış

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinde her iş için bir çalışan var! Kazancı ve ödediği para şoke ettiEvinde her iş için bir çalışan var! Kazancı ve ödediği para şoke etti
Attığı mesaj ortaya çıktı! "Bir sürü doğurgandan..."Attığı mesaj ortaya çıktı! "Bir sürü doğurgandan..."
Billur Kalkavan'dan acı haber! Ölüm sebebi belli olduBillur Kalkavan'dan acı haber! Ölüm sebebi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
ceyda kasabalı fırat albayram gelsin hayat bildiği gibi noluyo ya Oyuncu ünlü oyuncu yaşında ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'

'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'

Dekolteli elbisesini yukarı kaldırıp dans etti! "Hiç olmamış"

Dekolteli elbisesini yukarı kaldırıp dans etti! "Hiç olmamış"

'Gerçek bir hikayeden alındı' demişti...Yalı Çapkını dizisi kimin hayatı?

'Gerçek bir hikayeden alındı' demişti...Yalı Çapkını dizisi kimin hayatı?

Ankaragücü maçı öncesi olanlar oldu! Jesus'la restleşti, valizlerini topladı

Ankaragücü maçı öncesi olanlar oldu! Jesus'la restleşti, valizlerini topladı

Eşi Paris'e gitti! Yatırımları ortaya çıktı

Eşi Paris'e gitti! Yatırımları ortaya çıktı

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

İlginizi Çekebilir

Doğumdan sonra hamile kaldı! “Şimdi bebeğimin de bir bebeği var”

Doğumdan sonra hamile kaldı! “Şimdi bebeğimin de bir bebeği var”

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.