Fenomen Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yıldızıymış

'Noluyo Ya' YouTube kanalıyla milyonlarca aboneye ulaşan ünlü oyuncu Ceyda Kasabalı'nın abisi de tanıdık çıktı. Ceyda Kasabalı'nın kardeşi, meğer Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de rol alıyormuş...
35 yaşındaki Ceyda Kasabalı, Kocaeli Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. 2011 yılında yer aldığı Babam Sağolsun dizisiyle ekran macerası başlayan Kasabalı; Yılanların Öcü, Avrupa Avrupa, Biz Size Döneriz gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.
Eşi Fırat Albayram ile açtığı YouTube kanalıyla büyük bir hayran kitlesi kazanan Ceyda Kasabalı'nın abisi de oyuncu çıktı.
Ceyda Kasabalı'nın kendisinden 5 yaş büyük abisi Gökmen Kasabalı, küçük yaşlardan itibaren dans eğitimi almaya başladı.
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Modern Dans bölümünü okuyan Gökmen Kasabalı, birçok festivalde sahneye çıktı.
İzmir Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan yıldız; Diriliş Ertuğrul, Elde Var Hayat, Sarı Zeybek, Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda rol aldı.
Gökmen Kasabalı, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Başsavcı karakterine hayat veriyor.
Gökmen Kasabalı, ayrıca hobi olarak ahşap tasarımıyla ilgileniyor.
Ünlü oyuncu, tasarım süreçlerini YouTube kanalında aboneleriyle paylaşıyor.
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