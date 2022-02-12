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  4. Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Bikini üstü küçük geldi

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Bikini üstü küçük geldi

12.02.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan fenomen Danla Bilic, 6 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından göğüs dekolteli pozlarını paylaştı. Bilic'in minik bikini üstü dikkat çekti.

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Bikini üstü küçük geldi

Geçtiğimiz günlerde iş insanı Yusuf Engin ile ayrılık kararı alan fenomen Danla Bilic, iddialı paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Pembe bikini üstüyle poz veren Bilic, paylaşımına ''Çok güzel şubat oluyor'' notunu düştü.

Fenomen Danla Bilic banyodan pozunu paylaştı! Dekoltesi olay

''ABLA EMANET DURUYOR''

Takipçileri, Bilic'in pozlarına ''Abla üstündeki emanet duruyor'', ''Allah özene bezene yaratmış'' ve ''Yakıyorsun ortalığı'' gibi yorumlarda bulundu.

Fenomen Danla Bilic banyodan pozunu paylaştı! Dekoltesi olay

Fenomen Danla Bilic banyodan pozunu paylaştı! Dekoltesi olay

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Bikini üstü olay oldu

Danla Bilic'in adı, son dönemlerde ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Bikini üstü olay oldu

Çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyen Danla Bilic, ''Benden hızlısı mezarda'' diyerek aşk iddialarını ti'ye almıştı.

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Bikini üstü olay oldu

Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan güzel fenomen, 1994 yılında Kütahya'da doğdu.

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Bikini üstü olay oldu

Beykent Üniversitesi'nde Psikoloji okuduğu yıllarda ürettiği YouTube içerikleriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Danla Bilic'in Instagram'da yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunuyor.

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Bikini üstü olay oldu

Yaptırdığı estetik müdahalelerle bambaşka birisine dönüşen Danla Bilic, ''Mide dahil sadece dört kez ameliyat oldum. İnsanlar eski fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım' diyorum" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Bikini üstü olay oldu

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Bikini üstü olay oldu

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Bikini üstü olay oldu


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Danla Bilic Instagram
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