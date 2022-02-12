Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Bikini üstü küçük geldi

Geçtiğimiz günlerde iş insanı Yusuf Engin ile ayrılık kararı alan fenomen Danla Bilic, iddialı paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Pembe bikini üstüyle poz veren Bilic, paylaşımına ''Çok güzel şubat oluyor'' notunu düştü.

''ABLA EMANET DURUYOR''

Takipçileri, Bilic'in pozlarına ''Abla üstündeki emanet duruyor'', ''Allah özene bezene yaratmış'' ve ''Yakıyorsun ortalığı'' gibi yorumlarda bulundu.

Danla Bilic'in adı, son dönemlerde ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyen Danla Bilic, ''Benden hızlısı mezarda'' diyerek aşk iddialarını ti'ye almıştı.

Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan güzel fenomen, 1994 yılında Kütahya'da doğdu.

Beykent Üniversitesi'nde Psikoloji okuduğu yıllarda ürettiği YouTube içerikleriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Danla Bilic'in Instagram'da yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunuyor.

Yaptırdığı estetik müdahalelerle bambaşka birisine dönüşen Danla Bilic, ''Mide dahil sadece dört kez ameliyat oldum. İnsanlar eski fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım' diyorum" açıklamasıyla dikkat çekmişti.



