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Survivor 2026 şampiyonu belli oldu! Mert Nobre mi, Nagihan Karadere mi birinci oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da şampiyon belli oldu! Heyecanla beklenen Survivor şampiyonluk yarışında ipi göğüslemek için Mert Nobre ile Nagihan Karadere arasında kora kor mücadele ortaya koyuldu.

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu! Mert Nobre mi, Nagihan Karadere mi birinci oldu?
Mustafa Fidan

Milyonların heyecanla beklediği 2026 Surivivor şampiyonu belli oldu! Aylardır süren zorlu ada şartları, parkur mücadeleleri ve konsey gerilimlerinin ardından Survivor 2026 şampiyonu canlı yayında belli oldu. Şampiyonluk için Mert ile Nagihan son kez karşı karşıya geldi.

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu! Mert Nobre mi, Nagihan Karadere mi birinci oldu? 1

SURİVOR'DA KAZANAN İSİM KİM NAGİHAN MI NOBRE Mİ?

Nefeslerin tutulduğu gecede parkurları kazanan isim kupanın sahibi oldu. Peki, Survivor 2026 şampiyonu kim oldu, Nagihan Karadere mi, Mert Nobre mi?

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu! Mert Nobre mi, Nagihan Karadere mi birinci oldu? 2

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026’da aylardır süren amansız mücadele, bu akşam sona erdi. Ekran başındaki milyonlarca izleyici, "Survivor 2026 şampiyonu kim oldu, ne zaman belli olacak?" sorularının yanıtını kilitlendi.

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu! Mert Nobre mi, Nagihan Karadere mi birinci oldu? 3

Büyük finale adını yazdıran güçlü isimler Nagihan Karadere ve Mert Nobre arasında nefes kesen bir şampiyonluk yarışı yaşandı.

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu! Mert Nobre mi, Nagihan Karadere mi birinci oldu? 4

2026 SURVİVOR ŞAMPİYONU MERT NOBRE OLDU

Survivor 2026’nın büyük final heyecanı 19 Haziran Cuma akşamı İstanbul’da yaşandı. TV8’de canlı olarak ekrana gelen final gecesinde, uzun soluklu mücadelenin kazananı da netlik kazandı.

Survivor 2026 şampiyonu Mert Nobre oldu.

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survivor Acun Ilıcalı Mert Nobre Survivor şampiyonu kim oldu 14 Haziran 2023
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