Fenomen Demi Rose iç çamaşırlı pozuyla Instagram'ı alt üst etti!

Instagram'da en çok takipçisi bulunan modellerden biri olan Demi Rose, cesur pozlarını yayınlamaya tam gaz devam ediyor. Büyük beden fenomen, bu defa çıtayı yükseltti.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZ VERDİ

Demi Rose yakın zamanda imaj değiştirmişti.

Kızıl saçtan koyu saça dönen Rose, yeni imajıyla takipçilerinden tam not almıştı.

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Rose, bu defa iç çamaşırlı pozuyla gündeme geldi.

O pozuyla kısa sürede 100 bini aşkın beğeni aldı.

27 yaşındaki fenomenin, Instagram hesabında yaklaşık 20 milyon takipçisi bulunuyor.





