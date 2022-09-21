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  4. Fenomen Demi Rose iç çamaşırlı pozuyla Instagram'ı alt üst etti!

Fenomen Demi Rose iç çamaşırlı pozuyla Instagram'ı alt üst etti!

21.09.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinden iddialı pozlarıyla gündemden düşmeyen fenomen Demi Rose, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi. İngiliz fenomen, iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti.

Fenomen Demi Rose iç çamaşırlı pozuyla Instagram'ı alt üst etti!

Instagram'da en çok takipçisi bulunan modellerden biri olan Demi Rose, cesur pozlarını yayınlamaya tam gaz devam ediyor. Büyük beden fenomen, bu defa çıtayı yükseltti.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZ VERDİ

Demi Rose yakın zamanda imaj değiştirmişti.

Fenomen Demi Rose iç çamaşırlı pozuyla Instagram'ı alt üst etti!

Kızıl saçtan koyu saça dönen Rose, yeni imajıyla takipçilerinden tam not almıştı.

Fenomen Demi Rose iç çamaşırlı pozuyla Instagram'ı alt üst etti!

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Rose, bu defa iç çamaşırlı pozuyla gündeme geldi.

Fenomen Demi Rose iç çamaşırlı pozuyla Instagram'ı alt üst etti!

O pozuyla kısa sürede 100 bini aşkın beğeni aldı.

Fenomen Demi Rose iç çamaşırlı pozuyla Instagram'ı alt üst etti!

27 yaşındaki fenomenin, Instagram hesabında yaklaşık 20 milyon takipçisi bulunuyor.
Fenomen Demi Rose iç çamaşırlı pozuyla Instagram'ı alt üst etti!

Fenomen Demi Rose iç çamaşırlı pozuyla Instagram'ı alt üst etti!

Fenomen Demi Rose iç çamaşırlı pozuyla Instagram'ı alt üst etti!

Fenomen Demi Rose iç çamaşırlı pozuyla Instagram'ı alt üst etti!


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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose fenomen
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