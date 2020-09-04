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Fenomen Enes Batur takipçisini ifşa etti... ‘Kafayı yemişsiniz!’

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 13:35 | Son Güncelleme

Youtube Türkiye’de en çok abonesi olan kanal sahipleri arasında yer alan Enes Batur kendisine yapılan olumsuz eleştirilere sert cevap verdi. Sosyal medya fenomeni Enes Batur çirkin yorumda bulunan takipçisinin eski mesajlarını ifşa etti.

Fenomen Enes Batur takipçisini ifşa etti... ‘Kafayı yemişsiniz!’

Son günlerde adı aşk haberiyle gündeme gelen Enes Batur fotoğrafına olumsuz yorum yapan takipçisine jet yanıt verdi. Ecenaz Üçer’le aşk yaşadığı konuşulan fenomen köpek sahiplendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Hera ismini verdiği köpeğiyle pozlarını paylaşan Enes Batur kendisine ‘itici’ diye takipçisinin önceki mesajlarını ifşa ederek cevap verdi.

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Enes Batur Instagram hesabından köpeği Hera’yla olan karelerini paylaştı. Fotoğrafına bir takipçisinin ‘ya off çok iticisin ya gram ama gram sevmiyorum seni” yorumunu yazması sosyal medya fenomenini sinirlendirdi.

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Youtuber yorumun ardından takipçisinin kendisine daha önce yolladığı mesajları sosyal medya hesabından paylaştı. Enes Batur’un ifşa ettiği mesajlarda aynı takipçinin “Enes seni çok seviyorum. İyi ki varsın birader. Bir ara selam videosu gönder be” ifadelerini kullandığı dikkatlerden kaçmadı.

‘GERÇEKTEN KAFAYI YEMİŞSİNİZ’

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Takipçisinin yaptığı yorumu ve mesajları sosyal medya hesabından paylaşan Enes Batur gönderisine “Gerçekten kafayı yemişsiniz” notunu ekledi. Batur’un paylaşımına bu sefer de kurgu eleştirileri geldi.

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Kurgu eleştirilerine de sert çıkan Batur, “Sen kafayı kurguyla yemişsin birader...” cevabı verdi. Youtuber’ın gergin tavırları takipçilerinin dikkatlerinden kaçmadı.

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