Fenomen Jahrein hırsızı yakalayıp fena dövdü! O anlar olay oldu

Sosyal medya platformlarından hırsız ve ev sahibinin karşılaşması ve sonrası gündem oldu. Bir kişi hırsızı yakalayıp fena dövdü. Görüntüler sosyal medyada yayılınca o kişinin Jahrein ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç olduğu iddia edildi.

İddianın yayılmasının ardından Jahrein de Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya fenomeni gelen mesajlar sonrasında "Arkadaşlar, iyiyim. Selin çığlık atınca mutfaktan fırladım. Sağ elimde ufak bir kırık var ama karşı taraf pek iyi durumda değil. Şahsı kolluk kuvvetlerine teslim ettim. Merak edip soranlara teşekkür ederim" dedi.







