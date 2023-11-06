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Fenomen Jahrein hırsızı yakalayıp fena dövdü! O anlar olay oldu

06.11.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada, bir eve giren hırsızın suçüstü yakalandığı ve etkisiz hale getirildiği görüntüler viral oldu. Jahrein ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'un ise hırsızı döven kişi olduğu iddiası sosyal medyayı salladı.

Fenomen Jahrein hırsızı yakalayıp fena dövdü! O anlar olay oldu

Sosyal medya platformlarından hırsız ve ev sahibinin karşılaşması ve sonrası gündem oldu. Bir kişi hırsızı yakalayıp fena dövdü. Görüntüler sosyal medyada yayılınca o kişinin Jahrein ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç olduğu iddia edildi.

İddianın yayılmasının ardından Jahrein de Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Sosyal medya fenomeni gelen mesajlar sonrasında "Arkadaşlar, iyiyim. Selin çığlık atınca mutfaktan fırladım. Sağ elimde ufak bir kırık var ama karşı taraf pek iyi durumda değil. Şahsı kolluk kuvvetlerine teslim ettim. Merak edip soranlara teşekkür ederim" dedi.

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Jahrein (Ahmet Sonuç) jahrein sosyal medya aktan

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