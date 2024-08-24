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  4. Fenomen Murat Övüç'ün yıllar önce sokak röportajı verdiği görüntüler ortaya çıktı! Gören tanıyamadı

Fenomen Murat Övüç'ün yıllar önce sokak röportajı verdiği görüntüler ortaya çıktı! Gören tanıyamadı

24.08.2024 15:17
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Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
24.08.2024 15:17
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Sosyal medya paylaşımları ve tarzıyla sık sık gündem olan Murat Övüç son olarak oğlunun nişanında yaptığı paylaşımlarla konuşulmuştu. Yıllar önce önce sokak röportajı veren Murat Övüç'ü görenler tanımakta zorluk çekti.

MYNET-Geçtiğimiz aylarda oğlu Burakcan Övüç'un nişanında geline 2 kg altın takan Murat Övüç sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan isimlerden biri. Sosyal medyada bir hesap Murat Övüç'ün yıllar önce sokak röportajı verdiği anları paylaştı. Övüç'ün değişimi dikkat çekti.

YILLAR ÖNCE SOKAK RÖPORTAJI VERMİŞ

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Yaşam koçunun hayattaki yerine dair bir sokak röportajında mikrofon uzatılan Murat Övüç hayatında yaşam koçunun olmasını çok istediğini söyledi.

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Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Övüç kendisine uzatılan mikrofona, "Yok ama olmasını çok isterdim. Çok popülerseniz, yoğunsanız, çevrenizde birçok aktiviteniz varsa kesinlikle yaşam koçu olması lazım hayatınızda. En azından sizi pozitif anlamda yönlendirebilmesi adına." dedi.

DEĞİŞİMİ OLAY OLDU

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Instagram hesabında 3,9 milyon takipçiye sahip olan Murat Övüç'ün yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç
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