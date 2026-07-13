Daha 17 8. bölüm fragmanı yayında! Deniz, teselliyi Teoman'da mı bulacak?

Daha 17 8. bölüm fragmanı dizinin son bölümü biter bitmez paylaşıldı. Peki Daha 17'de neler olacak?

Hakan, Aras'ı Leyla'dan uzak durması için bir kez daha uyarır. Fakat Aras, Leyla'dan kolay kolay vazgeçecek değildir. Ailesinin parçalanmasından endişe eden Şebnem ise Aras'tan tamamen kurtulmak için nasıl bir yol izleyecek?

Annesinden hiçbir zaman göremediği sevgi yetmezmiş gibi üzerine bir de Aras'ı Leyla ile el ele gören Deniz, teselliyi Teoman'da mı bulacak?

Daha 17 dizisinin 8. bölüm fragmanı sonrası seyirci sosyal medyada pek çok yorum yaptı. 7. bölüm fragmanını beğenmeyen seyirci yeni fragmana tam not verdi.