"Fenomen" öğretmenden tepki çeken bir ders daha! Çocuklara şort giymeyi kötülemişti; Kurtuluş Savaşı'nı Atatürk'süz anlatmış

Sosyal medya "fenomen" öğretmen Aytaç Demir'in ders işlerken çocuklara anlattığı tepki çeken ifadeleri konuşuyor. Müfredatta olmayan konulardan söz eden öğretmenin bu kez Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten söz etmeden Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı video tepkilerin odağına yerleşti.

'ŞORT GİYİLMEMESİNİ' SALIK VERDİ

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir okulda görev yaptığı belirtilen Aytaç Demir, sosyal medyada derslerinden kesitlerş paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Demir'in çocuklara derste "Müslüman şort giyer mi, biz buralarımızı gösterir miyiz insanlara?" diye sorup devamında "İnsan küçükken neyse büyüdüğünde de ona yakın bir şey olur. Edep her zaman küçüklükte başlar. Sizler akıllı çocuklarsınız. Müslüman’ın çocuğu her zaman akıllı ve edeplidir. Siz Müslüman’ın çocuğu değil misiniz?" ifadelerini kullanarak "şort giymeyi" kötülemesi tartışma konusu olmuştu.

MİLLİ MÜCADELE'DE ATATÜRK'ÜN ADINI ANMADI

Şimdiyse Demir'in 'İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ DEDELERİ OSMANLIYI BİLMESİN Mİ?' adlı videosunda çocuklara Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışını anlatırken tepki çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

"Osmanlı Devleti maalesef ki yıkılmış. Niye yıkılmış biliyor musunuz?" diye soran Demir, "1. Dünya Savaşı'nda girdiği cephelerde zayıf olduğu için değil, içimizdeki hainler tarafından arkasından vurulduğu için” diye devam etti ve sözlerine şunları ekledi:

"Osmanlı Devleti yıkılınca zalim devletler Anadolu'nun içine kadar gelmişler, Anadolu'yu işgal etmişler. Bunu duyan neneleriniz, dedeleriniz ellerinde taş tüfek, ne bulurlarsa artık... Ellerine ne geçerse onları kullanıp o zalim devletleri o işgalci devletleri denize kadar dökmüşler."

MÜFREDATTA OLMAYAN KONULAR

Öte yandan ilkokul çocuklarına müfredatta olmayan tarih konularını anlattığı bu videoyu Demir şu açıklamayla paylaşmış:

"İlkokul öğrencilerim elbette dedeleri OSMANLIYI bilecek ve tanıyacaktır. İlkokul müfredatına osmanlı daha çok ve güçlü bir şekilde girmelidir."

"FESLİ KADİR'DEN ÖĞRENDİĞİ TARİHLE ÇOCUKLARI ZEHİRLİYOR"

Videoyu paylaşan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası MYK Üyesi Serkan Bebek tepki gösterip şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk ismini hiç kullanmadan yalan yanlış bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hem de müfredatta olmamasına rağmen 3.sınıf öğrencilerine tarih anlatıyor. Fesli Kadir'den öğrendiği tarihle çocukları zehirliyor. Bu Fenemon öğretmen tam bir milli güvenlik sorunudur!"