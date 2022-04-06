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Fenomen Serel Yereli dekolteli pozunu paylaştı! "Soyun da rahatlasın şu millet"

06.04.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Serel Yereli, Instagram paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Dekolteli pozunu paylaşan Serel Yereli'ye çok sayıda yorum geldi.

Fenomen Serel Yereli dekolteli pozunu paylaştı! "Soyun da rahatlasın şu millet"

Sosyal medyada yayınladığı fotoğrafları ve cesur pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Serel Yereli bu pozlarına bir yenisini daha ekledi. Genç fenomenin dekolteli pozu çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

SEREL YERELİ DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

19 Nisan 1995 İzmir doğumlu Serel Yereli sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Fenomen Serel Yereli süper dekolteli pozunu paylaştı!

Pozlarıyla gündeme gelen fenomen bu sefer dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti.

Fenomen Serel Yereli süper dekolteli pozunu paylaştı!

Açık kıyafetli pozuna yorum yapan kullanıcılar, "Yer yerinden oynayacak", "Bu nasıl bir güzellik", "Soyun da rahatlasın şu millet" gibi yorumlarda bulundu.

Fenomen Serel Yereli süper dekolteli pozunu paylaştı!

Serel Yereli cesur pozlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Fenomen Serel Yereli süper dekolteli pozunu paylaştı!

Bodrum Masalı dizisinde yer alan Serel Yereli, İstanbul Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitim aldı.

Fenomen Serel Yereli süper dekolteli pozunu paylaştı!

Fenomen Serel Yereli süper dekolteli pozunu paylaştı!

Fenomen Serel Yereli süper dekolteli pozunu paylaştı!

Fenomen Serel Yereli süper dekolteli pozunu paylaştı!

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Serel Yereli Instagram
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