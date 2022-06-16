Fenomen Serel Yereli sütyenli poz verdi! "Ay parçası gibisin"

2016'da Bodrum Masalı adlı dizide Alara rolünü canlandıran Serel Yereli, son zamanlarda Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Paylaşımlarıyla magazin gündeminde ve sosyal medyada sık sık adı geçen Yereli, beyaz sütyenli pozunu paylaştı.

SÜTYENLİ POZUYLA OLAY OLDU

26 yaşındaki Serel Yereli cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Güzel fenomen beyaz sütyeniyle pozunu paylaştı.

O poza takipçileri, "Ay parçası gibisin" gibi yorumlar yaptı.

İzmir doğumlu 1,75 boyundaki Yereli, eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı.

2012 yılında O Ses Türkiye programına katıldı ve Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı söyledi. Ancak hiçbir jüriyi döndürmeyi başaramayınca ilk turda elendi.

4 dil bilen Yereli, son zamanlarda cesur pozlarıyla en çok konuşulan isimlerden biri oldu.





