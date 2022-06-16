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Fenomen Serel Yereli sütyenli poz verdi! "Ay parçası gibisin"

16.06.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Serel Yereli, birbirinden iddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Instagram'da 480 bin takipçi kitlesi bulunan Serel Yereli, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Fenomen Serel Yereli sütyenli poz verdi! "Ay parçası gibisin"

2016'da Bodrum Masalı adlı dizide Alara rolünü canlandıran Serel Yereli, son zamanlarda Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Paylaşımlarıyla magazin gündeminde ve sosyal medyada sık sık adı geçen Yereli, beyaz sütyenli pozunu paylaştı.

SÜTYENLİ POZUYLA OLAY OLDU

26 yaşındaki Serel Yereli cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fenomen Serel Yereli sütyenli poz verdi!

Güzel fenomen beyaz sütyeniyle pozunu paylaştı.

Fenomen Serel Yereli sütyenli poz verdi!

O poza takipçileri, "Ay parçası gibisin" gibi yorumlar yaptı.

Fenomen Serel Yereli sütyenli poz verdi!

İzmir doğumlu 1,75 boyundaki Yereli, eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı.

Fenomen Serel Yereli sütyenli poz verdi!

2012 yılında O Ses Türkiye programına katıldı ve Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı söyledi. Ancak hiçbir jüriyi döndürmeyi başaramayınca ilk turda elendi.

Fenomen Serel Yereli sütyenli poz verdi!

4 dil bilen Yereli, son zamanlarda cesur pozlarıyla en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Fenomen Serel Yereli sütyenli poz verdi!

Fenomen Serel Yereli sütyenli poz verdi!

Fenomen Serel Yereli sütyenli poz verdi!

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Serel Yereli Instagram
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