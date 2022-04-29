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Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla Instagram'ı salladı! "Bu ne güzellik"

29.04.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya yaz temalı pozuyla nefesleri kesti. Mayolu pozunu paylaşan fenomene çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla Instagram'ı salladı! "Bu ne güzellik"

Tarzı ve pozlarıyla zaman zaman magazin gündeminde yer alan fenomenlerden biri olan Sibil Çetinkaya'nın Instagram'da 501 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde kasığına kadar yırtmacı olan pozuyla çok konuşulmuştu.

SİBİL ÇETİNKAYA MAYOLU POZUNU PAYLAŞTI

YouTube ve Instagram platformlarında aktif olan Sibil Çetinkaya, son zamanlarda yıldızı parlayan isimlerin arasında yer alıyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla Instagram'ı salladı!

Günlük yaşantısına dair sosyal medya üzerinden takipçilerine sık sık paylaşım yapan Çetinkaya, mayolu pozunu, 'Yazı çok özledim delireceğim" notuyla paylaştı.

Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla Instagram'ı salladı!

Çetinkaya'nın takipçileri o poza, "Bu ne güzellik", "Az kaldı deniz kızı" gibi yorumlar yaptı.

Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla Instagram'ı salladı!

Geçtiğimiz günlerde kasığına kadar yırtmaçlı siyah elbisesiyle paylaşım yapan Çetinkaya beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla Instagram'ı salladı!

Kombini ve pozlarıyla dikkat çeken Çetinkaya cesur paylaşımlar yapıyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla Instagram'ı salladı!

Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla Instagram'ı salladı!

Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla Instagram'ı salladı!

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