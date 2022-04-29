Fenomen Sibil Çetinkaya mayolu pozuyla Instagram'ı salladı! "Bu ne güzellik"

Tarzı ve pozlarıyla zaman zaman magazin gündeminde yer alan fenomenlerden biri olan Sibil Çetinkaya'nın Instagram'da 501 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde kasığına kadar yırtmacı olan pozuyla çok konuşulmuştu.

SİBİL ÇETİNKAYA MAYOLU POZUNU PAYLAŞTI

YouTube ve Instagram platformlarında aktif olan Sibil Çetinkaya, son zamanlarda yıldızı parlayan isimlerin arasında yer alıyor.

Günlük yaşantısına dair sosyal medya üzerinden takipçilerine sık sık paylaşım yapan Çetinkaya, mayolu pozunu, 'Yazı çok özledim delireceğim" notuyla paylaştı.

Çetinkaya'nın takipçileri o poza, "Bu ne güzellik", "Az kaldı deniz kızı" gibi yorumlar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde kasığına kadar yırtmaçlı siyah elbisesiyle paylaşım yapan Çetinkaya beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Kombini ve pozlarıyla dikkat çeken Çetinkaya cesur paylaşımlar yapıyor.





