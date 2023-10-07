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  4. Fenomen Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın aşkı belgelendi! Romantik kare sosyal medyayı salladı

Fenomen Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın aşkı belgelendi! Romantik kare sosyal medyayı salladı

07.10.2023 14:57 | Son Güncelleme:
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Son olarak Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Aşk Taktikleri filmiyle adından söz ettiren Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Büşra Cebe ile ilişkisini noktalamıştı. Şu sıralar ismi ünlü fenomen Sibil Çetinkaya ile anılan Özyıldız'ın yeni aşkı belgelendi. Çetinkaya ve Özyıldız'ın romantik karesi sosyal medyayı salladı.

Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Şeref Meselesi, Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.

ŞÜKRÜ

Son olarak Büşra Cebe ile ilişkisini sonlandıran Şükrü Özyıldız'ın ünlü fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. GossipPasta'da yer alan habere göre, fenomen Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın aşkı belgelendi.

sibil

Ünlü isimlerin şimdilerde birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı. Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın romantik karesi sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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Ünlü çiftin aşk dolu karesine; 'Ben yakıştırdım', 'En alakasız çift', 'Resmen poz vermişler', 'Evlilik görüyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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