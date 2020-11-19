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Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, nereli? İşte Ferda Anıl Yarkın’ın hayatı...

19.11.2020 10:49 | Son Güncelleme:
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Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, nereli? İşte Ferda Anıl Yarkın’ın hayatı...

Ekranların en çok izlenen programlarından olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 19 Kasım Perşembe günü konuğu olan Ferda Anıl Yarkın televizyon izleyicileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı. Türk pop müziğin sevilen ismi Ferda Anıl Yarkın’la ilgili pek çok detay merak ediliyor. Peki Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında? Ferda Anıl Yarkın nereli? İşte Ferda Anıl Yarkın şarkıları ve hakkında tüm merak edilenler...

Sabahların en çok takip edilen programlarından olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 19 Kasım Perşembe günü konuğu olan ve sahne şovlarıyla tanınan Ferda Anıl Yarkın izleyiciler tarafından merak edlmeye başlandı. Ünlü isim programda 90’lara damga vuran şarkılarını canlı olarak seslendirdi. Peki Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında? Ferda Anıl Yarkın aslen nereli? İşte tüm detaylar...

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FERDA ANIL YARKIN KİMDİR?

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Uzun zamandır magazin gündeminden uzak kalmayı tercih eden Ferda Anıl Yarkın, 21 Ağustos 1970 yılında İstanbul’da doğdu. Ünlü sanatçılar Güngör Yarkın ve Kamuran Yarkın’ın oğlu olan Ferda Anıl Yarkın, Ritm Grubu üyeleri Ferruh Fahrettin Yarkın’ın ağabeyidir. Yeğenleri Nağme Yarkın ve Baturay Yarkın da tanınmış müzisyenlerdir.

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Ferda Anıl Yarkın, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk müziği Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü’nden mezun oldu. 90’lı yıllarda Üzülme, Sonuna Kadar duygusal şarkılarıyla ve sürekli siyah giydiği kıyafetlerle döneme damga vurdu. 1999 yılında çıkarttığı Unuttum Sanma albümü yeterince ilgi görmeyince 7 sene müziği ara vermek zorunda kaldı. Müziğe ara verdiği dönemde albüm yapmayı tercih etmeyen Ferda Anıl Yarkın Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Tatlıses, Kibariye ve Müslüm Gürses gibi ünlü sanatçıların albümlerine besteleriyle katkı yaptı. Ferda Anıl Yarkın 2006 yılında Ayrılmayalım albümüyle geri döndü. 2007 yılında Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışma programında Helin Avşar’ın koçluğunu yaptı. 2009 yılında Korolar Çarpışıyor programında Çanakkale Korosunu yönetti. Metin Özülkü ve Yeşim Salkım’la birlikte “Çılgınlar Kulübü” müzik grubunu kurdu. Birlikte sahne alan ve konser ve Türk müziğinin dört önemli sanatçısı 2019 yazında “Aramadın Aylardır” isimli şarkıyı birlikte seslendirerek ilk kliplerini de çekti.

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Ferda Anıl Yarkın’ın albümleri arasında ise Aşkın Yetmez, Sonuna Kadar, Unuttum Sanma ve Ayrılmayalım yer aldı. Ferda Anıl Yarkın’ın şarkıları arasında ise Sonuna Kadar, Üzülme, Sen Kimseyi Sevemezsin, Yaralıyım, Zorlama Güzelim, Vay Be, Cümbüş Cümbüş Yollar, Ayrılmayalım, Ağlayamam, Dikkat Et, Sen İyi Ol, Aşkın Yetmez, Belki De, Gönüllü Ol, Hey Abla ve Deli Gönlüm bilinen eserleri olarak dikkatleri çekti.

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