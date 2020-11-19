Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, nereli? İşte Ferda Anıl Yarkın’ın hayatı...

Sabahların en çok takip edilen programlarından olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 19 Kasım Perşembe günü konuğu olan ve sahne şovlarıyla tanınan Ferda Anıl Yarkın izleyiciler tarafından merak edlmeye başlandı. Ünlü isim programda 90’lara damga vuran şarkılarını canlı olarak seslendirdi. Peki Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında? Ferda Anıl Yarkın aslen nereli? İşte tüm detaylar...

FERDA ANIL YARKIN KİMDİR?

Uzun zamandır magazin gündeminden uzak kalmayı tercih eden Ferda Anıl Yarkın, 21 Ağustos 1970 yılında İstanbul’da doğdu. Ünlü sanatçılar Güngör Yarkın ve Kamuran Yarkın’ın oğlu olan Ferda Anıl Yarkın, Ritm Grubu üyeleri Ferruh Fahrettin Yarkın’ın ağabeyidir. Yeğenleri Nağme Yarkın ve Baturay Yarkın da tanınmış müzisyenlerdir.

Ferda Anıl Yarkın, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk müziği Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü’nden mezun oldu. 90’lı yıllarda Üzülme, Sonuna Kadar duygusal şarkılarıyla ve sürekli siyah giydiği kıyafetlerle döneme damga vurdu. 1999 yılında çıkarttığı Unuttum Sanma albümü yeterince ilgi görmeyince 7 sene müziği ara vermek zorunda kaldı. Müziğe ara verdiği dönemde albüm yapmayı tercih etmeyen Ferda Anıl Yarkın Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Tatlıses, Kibariye ve Müslüm Gürses gibi ünlü sanatçıların albümlerine besteleriyle katkı yaptı. Ferda Anıl Yarkın 2006 yılında Ayrılmayalım albümüyle geri döndü. 2007 yılında Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışma programında Helin Avşar’ın koçluğunu yaptı. 2009 yılında Korolar Çarpışıyor programında Çanakkale Korosunu yönetti. Metin Özülkü ve Yeşim Salkım’la birlikte “Çılgınlar Kulübü” müzik grubunu kurdu. Birlikte sahne alan ve konser ve Türk müziğinin dört önemli sanatçısı 2019 yazında “Aramadın Aylardır” isimli şarkıyı birlikte seslendirerek ilk kliplerini de çekti.