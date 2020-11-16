Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal nereli ve kaç yaşında? İşte Niran Ünsal’ın hayatı...

Pop müziğin sevilen selerinden biri olan Niran Ünsal, Star TV’nin eğlenceli programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah’ın bugünkü konuğu oldu. Birbirinden güzel şarkıları seslendirerek seyircilere keyifli anlar yaşatan Niran Ünsal, kendine özgü ses rengi ve yorumuyla bir kez daha dikkatleri çekmeyi başardı. Programın sıkı takipçileri Niran Ünsal’ın özel hayatını merak etmeye başladı. Peki Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal kiminle evli? Niran Ünsal’ın kaç çocuğu var?
Gerçek adı Fatma Uludan Canevi olan başarılı şarkıcı Niran Ünsal adıyla biliniyor. 13 Ağustos 1976 tarihinde İzmir’de doğan Niran Ünsal, sanatçı bir ailenin kızıdır. Niran Ünsal’ın annesi TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal’dır. Niran Ünsal’ın babası ise kanun sanatçısı Ahmet Canevi’dir. Niran Ünsal yaş olarak 44 yaşındadır. Niran Ünsal aslen İzmirlidir. Niran Ünsal boy ve kilo olarak 1.65 metre ve 62 kilodur. Niran Ünsal’ın burcu ise Aslan’dır.
Müziğe olan yeteneği ailesi tarafından keşfedilen Niran Ünsal 8 yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu’nda şarkı söylemeye başladı. İlerleyen yaşlarında ise TRT İzmir Gençlik korosunda görev aldı. TRT bünyesinde müzik hayatını devam ettiren Ünsal uzun yıllar boyunca TRT İzmir Radyosu’nda ses sanatçılığı yaptı. Türk Sanat Müziği Korosu sınavlarını kazanmasına rağmen tercihini pop müzikten yana kullandı. Pop müzik isteği nedeniyle korodan ayrılarak sahnelere çıktı. Sahne çalışmalarını sürdürdüğü sırada İzmir’de radyo programı yapmaya başlayan Niran Ünsal, hayatının teklifiyle karşılaştı. İzmir Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Öğretim Üyesi Müfit Bayraşa’nın teklifi üzerine Pop Show 94 yarışmasına katıldı. Müfit Bayraşa’nın Serseri Mayın bestesiyle yarışmada birinci oldu ve S Müzik’le albüm anlaşması imzaladı.
13 Ağustos 1996 yılında Niran Ünsal ilk albümü Haktan’ı çıkarttı. Albümde güzel şarkıcı Garo Mafyan ve Selim Çaldıran gibi önemli isimlerle çalışma fırsatına erişti. Albümün çıkış şarkısı olan Haktan’ın klibi Deniz Akel’in imzasıyla piyasaya sürüldü. Haktan albümünde Niran Ünsal Faruk Nafız Çamlıbel’in şiirinden bestelenen “İntizar” şarkısını seslendirdi. Sahne çalışmalarını hızlandıran Niran Ünsal ünlü isimler için besteler yapmaya başladı. Niran Ünsal şarkıları arasında; İtiraf Ediyorum, Gönül Hancım, Peşinde Ahım Var, Yasak Bir Düş ve Tövbekar yerini aldı.
Niran Ünsal albümleri ise; Şarkılara Tutundum, Göçebe, İyi Niyetlerim, Sesler ve İzler, Bir Avaz Bir Saz, İnce Ayar, Ok ve Nü Club& By Şorşi olarak biliniyor.
Sanat çalışmalarıyla beğeni toplamayı başaran Niran Ünsal evlilikleriyle de magazin gündeminde yerini aldı. 5 kez nikah masasına oturan Niran Ünsal 4 çocuk annesidir. İlk evliliğini Kaan Canbağ ile yapan Niran Ünsal’ın kızı Hande dünyaya geldi. İkinci evliliğini ise Niran Ünsal oyuncu Peker Açıkalın’la yaptı ve ikilinin Narin Şeker adında bir kızları oldu. Üçüncü evliliğini Selçuk Soğukçay ile yapan ünlü şarkıcı kısa süre içerisinde boşanma kararı aldı. Dördüncü evliliğini Oğuz Türküsev ile yapan Niran Ünsal bu sefer de istediği mutluluğa erişemedi. Beşinci evliliğini İbrahim Gugu ile yapan ünlü sanatçının Lidya ve Riva adını verdiği iki çocuğu daha hayata merhaba dedi.
Annesi Niran Ünsal'ın izinden giderek müzik sektörüne giriş yapan Hande, 1991 yılında dünyaya geldi. Hande boy olarak 1.60, kilo olarak ise 48 kilodur. Hande Ünsal şu anda 29 yaşındadır. Hande Ünsal, Niran Ünsal ve Kaan Canbağ'ın 1990 yılında yaptıkları evlilikten doğan tek çocuklarıdır. Annesi gibi müzik sevdalısı olan Hande Ünsal, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunudur.
2011 yılının henüz başlarında Kumar adlı single parça çıkararak müzik dünyasına ilk adımını attı. Fakat insanlar onu Aydın Kurtoğlu’nun ‘Köle’ isimli şarkısındaki kadın vokal sesiyle tanıdı. ‘Köle’ isimli şarkıya ayrı bir lezzet katan Ünsal, kısa sürede ismini geniş bir kitleye duyurmuş oldu.
2013 yılında, uzun süredir birlikte olduğu Serkan Balkan ile hayatını birleştirdi. Ancak çiftin evlilikleri kısa sürdü. Boşanma kararı veren ikili hasrete daha fazla dayanamayarak yeniden barıştı. Bir küs bir barışık ilişkileri 2019 yılına kadar sürdü.
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