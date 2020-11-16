Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal nereli ve kaç yaşında? İşte Niran Ünsal’ın hayatı...

Pop müziğin sevilen selerinden biri olan Niran Ünsal, Star TV’nin eğlenceli programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah’ın bugünkü konuğu oldu. Birbirinden güzel şarkıları seslendirerek seyircilere keyifli anlar yaşatan Niran Ünsal, kendine özgü ses rengi ve yorumuyla bir kez daha dikkatleri çekmeyi başardı. Programın sıkı takipçileri Niran Ünsal’ın özel hayatını merak etmeye başladı. Peki Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal kiminle evli? Niran Ünsal’ın kaç çocuğu var?

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

Gerçek adı Fatma Uludan Canevi olan başarılı şarkıcı Niran Ünsal adıyla biliniyor. 13 Ağustos 1976 tarihinde İzmir’de doğan Niran Ünsal, sanatçı bir ailenin kızıdır. Niran Ünsal’ın annesi TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal’dır. Niran Ünsal’ın babası ise kanun sanatçısı Ahmet Canevi’dir. Niran Ünsal yaş olarak 44 yaşındadır. Niran Ünsal aslen İzmirlidir. Niran Ünsal boy ve kilo olarak 1.65 metre ve 62 kilodur. Niran Ünsal’ın burcu ise Aslan’dır.

Müziğe olan yeteneği ailesi tarafından keşfedilen Niran Ünsal 8 yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu’nda şarkı söylemeye başladı. İlerleyen yaşlarında ise TRT İzmir Gençlik korosunda görev aldı. TRT bünyesinde müzik hayatını devam ettiren Ünsal uzun yıllar boyunca TRT İzmir Radyosu’nda ses sanatçılığı yaptı. Türk Sanat Müziği Korosu sınavlarını kazanmasına rağmen tercihini pop müzikten yana kullandı. Pop müzik isteği nedeniyle korodan ayrılarak sahnelere çıktı. Sahne çalışmalarını sürdürdüğü sırada İzmir’de radyo programı yapmaya başlayan Niran Ünsal, hayatının teklifiyle karşılaştı. İzmir Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Öğretim Üyesi Müfit Bayraşa’nın teklifi üzerine Pop Show 94 yarışmasına katıldı. Müfit Bayraşa’nın Serseri Mayın bestesiyle yarışmada birinci oldu ve S Müzik’le albüm anlaşması imzaladı.