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  4. Ferdi Kadıoğlu 6 ay sonra geri dönüyor! Fenerbahçe detayı görenleri duygulandırdı

Ferdi Kadıoğlu 6 ay sonra geri dönüyor! Fenerbahçe detayı görenleri duygulandırdı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.04.2025 21:39
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Son dakika spor haberleri: Yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığını tamamen atlattığı ve yeşil sahalara geri döndüğü açıkladı. 25 yaşındaki genç oyuncudan gelen bu haber hayranlarını bir hayli mutlu ederken sakatlıktan sonra oynayacağı ilk maçtaki Fenerbahçe detayı dikkatlerden kaçmadı.

Ferdi Kadıoğlu 6 ay sonra geri dönüyor! Fenerbahçe detayı görenleri duygulandırdı
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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Son dakika spor haberleri: Yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun, 10 Mayıs’ta oynanacak Wolverhampton maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

FENERBAHÇE DETAYI GÖZDEN KAÇMADI

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İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ı çalıştıran Vitor Pereira'nın Ferdi Kadıoğlu ile yıllar sonra karşılaşması kesinleşti. 6 aydır sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu'nun iyileştiği ilk maçta Vitor Pereira'ya rakip olacak olması duygusal bir an yaşattı.

30 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

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Fenerbahçe'den Brighton'a 30 milyon Euro bedel karşılığında transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlık sonrası kendini gösterememişti. Taraftarların büyük umutlar beslediği Ferdi Kadıoğlu'nun geri dönecek olması İngilizleri de heyecanlandırdı.

BRIGHTON SÜRE VERMEK İSTİYOR

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Bu sezonun neredeyse bitmiş olmasından dolayı önümüzdeki yıl Ferdi Kadıoğlu'na süre vermek isteyen Brighton yönetimi, bu planını Ferdi Kadıoğlu'na bildirdi. Milli oyuncumuzun daha da motive olabilmesi için kadro sözü veren İngiliz kulübü, Ferdi'ye çok güvendiğini ifade etti.

8 MAÇTA OYNAYABİLMİŞTİ

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Brighton'a transfer olduktan sonra 8 maçta oynayabilen Ferdi Kadıoğlu sonrasında talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Oynadığı 8 maçta defans rolünde olmasına rağmen 2 gol kaydeden Ferdi Kadıoğlu, İngiliz taraftarların beğenisini toplamıştı.

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