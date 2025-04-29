Ferdi Kadıoğlu 6 ay sonra geri dönüyor! Fenerbahçe detayı görenleri duygulandırdı

Son dakika spor haberleri: Yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun, 10 Mayıs’ta oynanacak Wolverhampton maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

FENERBAHÇE DETAYI GÖZDEN KAÇMADI

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ı çalıştıran Vitor Pereira'nın Ferdi Kadıoğlu ile yıllar sonra karşılaşması kesinleşti. 6 aydır sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu'nun iyileştiği ilk maçta Vitor Pereira'ya rakip olacak olması duygusal bir an yaşattı.

30 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe'den Brighton'a 30 milyon Euro bedel karşılığında transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlık sonrası kendini gösterememişti. Taraftarların büyük umutlar beslediği Ferdi Kadıoğlu'nun geri dönecek olması İngilizleri de heyecanlandırdı.

BRIGHTON SÜRE VERMEK İSTİYOR

Bu sezonun neredeyse bitmiş olmasından dolayı önümüzdeki yıl Ferdi Kadıoğlu'na süre vermek isteyen Brighton yönetimi, bu planını Ferdi Kadıoğlu'na bildirdi. Milli oyuncumuzun daha da motive olabilmesi için kadro sözü veren İngiliz kulübü, Ferdi'ye çok güvendiğini ifade etti.

8 MAÇTA OYNAYABİLMİŞTİ

Brighton'a transfer olduktan sonra 8 maçta oynayabilen Ferdi Kadıoğlu sonrasında talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Oynadığı 8 maçta defans rolünde olmasına rağmen 2 gol kaydeden Ferdi Kadıoğlu, İngiliz taraftarların beğenisini toplamıştı.