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Ferdi Kadıoğlu Arda Güler ile olan gol sevincinin anlamını açıkladı!

05.03.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, "Depremzedelere yardım edenlere selam göndermek istedik. Çünkü onlar oradaki birçok insana yardım ettiler. Dolayısıyla herkese teşekkür etmek istedik" dedi.

Ferdi Kadıoğlu Arda Güler ile olan gol sevincinin anlamını açıkladı!
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Kayserispor maçının kolay olmadığını belirten Ferdi Kadıoğlu, "Rakip de pozisyonlar buldu. Ama netice itibarıyla kazanan biz olduk, mutluyum. Antrenmanda duran toplara çalışıyoruz. Rakip kalenin önünde boşluk yoksa farklı opsiyonlar deniyoruz. Bugün de öyle bir maçtı. O pozisyonda da boştaydım, kaleye vurmayı seçtim, gol oldu. Gol attığım için mutluyum. Arda'yla maç öncesi konuşmuştuk golden sonra da 'selamlama' hareketinde bulunduk. Bunun amacı da şuydu; depremzedelere yardım edenlere selam göndermek istedik. Çünkü onlar oradaki birçok insana yardım ettiler. Dolayısıyla herkese teşekkür etmek istedik. Umarım orası da ülke de güçlü bir şekilde toparlanacaktır. Galatasaray bu hafta maç oynamadı. Hükmen galibiyetle geçirecekler. Oynasalardı belki de fark 3 puana düşecekti. Sezon uzun. Biz oynayacağımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Takım arkadaşlarıma da sonsuz şekilde güveniyorum" ifadelerini kullandı.

"SADECE FENERBAHÇE MAÇI İÇİN DE DEĞİL ÜLKE AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Sevilla maçı hakkında gelen soru üzerine Ferdi Kadıoğlu, "Gerçekten çok önemli bir maça çıkacağız. Oraya gidip kendi oyunumuzu gösterip galibiyetle dönmek istiyorum. Kolay olmayacak, güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Sadece Fenerbahçe maçı için de değil ülke açısından da önemli bir maç" yanıtını verdi.

"GELECEKTE NELER OLUR BİLMİYORUM"

Fenerbahçe kaptanlığının yakıştırılması hakkında gelen soruya Ferdi Kadıoğlu şu yanıtı verdi: "Tabii ki de bu sözlerinden dolayı mutlu oluyorum. Bilindiği üzere şu an takımın kaptanı Altay Bayındır ve gerçekten çok iyi bir kaptan. Ama gelecekte neler olur bilmiyorum" dedi.

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