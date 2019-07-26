Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yle ilgili fotoğraflarını kaldırdı

Fenerbahçe'nin Hertha Berlin'e 2-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından sarı-lacivertli oyuncu Ferdi Kadıoğlu dikkati çeken bir harekete imza attı.

Karşılaşmada oynatılmayan 19 yaşındaki oyuncu, maçın ardından Instagram hesabındaki Fenerbahçe'yle ilgili fotoğraflarını sildi. Sadece profil resminde Fenerbahçe formalı fotoğrafı kalan genç oyuncunun moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi.



