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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yle ilgili fotoğraflarını kaldırdı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, yeteri kadar forma şansı bulamamasına tepki olarak, sosyal medya hesabında yer alan sarı-lacivertli formayı giydiği paylaşımlarını kaldırdı.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yle ilgili fotoğraflarını kaldırdı

Fenerbahçe'nin Hertha Berlin'e 2-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından sarı-lacivertli oyuncu Ferdi Kadıoğlu dikkati çeken bir harekete imza attı.

Karşılaşmada oynatılmayan 19 yaşındaki oyuncu, maçın ardından Instagram hesabındaki Fenerbahçe'yle ilgili fotoğraflarını sildi. Sadece profil resminde Fenerbahçe formalı fotoğrafı kalan genç oyuncunun moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
kadroya bile alınmamış normal değil mi ? daha 19 yaşında fırsat verilmiyor
aklı başına gelmiş
Alıp alıp genç oluncuları bitiriyor elmasa verilen şans buna da verilse daha fazla verim alınırdı
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