Ferdi Kadıoğlu: İdolüm Messi, Isco'yu da çok beğeniyorum

Fenerbahçe’nin yeni yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, Milliyet’e konuştu. Kulübün gençleştirme operasyonu kapsamında Nec Nijmegen’den 1.4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen 18 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayı giydikten sonra ilk açıklamasını yapmış oldu.
Kampa geç katılan Ferdi sadece 15 dakika süre almasına rağmen taraftarın büyük beğenisini kazandı. Fulham maçında özellikle topla buluştuğunda yaptığı klas hareketlerle taraftarı heyecanlandıran genç oyuncu, maçın ardından sosyal medyanın da gündemine oturdu. Maç içindeki klas hareketleri binlerce kez izlendi.
Biz de soluğu Ferdi’nin yanında aldık. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden 18 yaşındaki futbolcuya öncelikle iki lig arasındaki farkı sorduk. Malum Süper Lig, Hollanda’ya göre daha sert. Fiziksel açıdan bir dezavantaj yaşayıp yaşamayacağını öğrenmek istediğimizde “Bu durumu zekamla aşmam lazım. Bu nedenle zeki olmak zorundayım. Hollanda ligi daha taktik üzerine kurulu. Burada ise durum biraz daha değişik” karşılığını aldık.
Genç futbolcuya bir idolü ya da kendisini benzettiği bir oyuncu olup olmadığını sorduğumuzda ise ilginç bir cevapla karşılaştık:
“Messi idolüm. Isco’yu da çok beğeniyorum. Kendimi oyun ve stil anlamında da ona benzetiyorum...”
Potansiyeli ile ilerleyen yıllara damga vuracak isimlerden biri olan Ferdi gelecek planları içinse, “İlk hedefim Fenerbahçe’de iyi bir kariyer yapmak ve oynamak” ifadelerini kullandı.
Hedef ikinci yarı
Teknik Direktör Cocu’nun yakından tanıdığı Ferdi’nin özellikle ligin ikinci yarısında etkili olması bekleniyor. Futbolcunun, kariyerini en başından bu yana bilen Cocu, fiziksel gücünü arttırması, lige ve takıma alınmasının ardından futbolcuyu daha fazla kullanacak. Özellikle ikinci yarıda Ferdi’nin takımın önemli parçalarından biri olması hedefleniyor.
14 dakika oynadı
Fenerbahçe’nin, NEC Nijmegen’den transferi Ferdi Kadıoğlu sarı-lacivertli formayı ilk olarak Fulham ile yapılan hazırlık maçında giydi. Genç futbolcu müsabakanın 76. dakikasında Alper Potuk’un yerine oyuna girdi.
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