Ferdi Kadıoğlu İngiltere'ye uçtu! Transfer detayları belli oldu: İşte kazanacağı ücret

Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna 1 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER GERÇEKLEŞMEK ÜZERE

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takımda uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşmek üzere. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi İngiltere oldu.

İNGİLTERE'YE GİTTİ

Oyuncu ile daha önce el sıkışan Brighton, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Ferdi Kadıoğlu, bu akşam saat 20.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Londra'ya gitti.

KAZANACAĞI ÜCRET

Milli oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Ferdi, Brighton'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.

FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞI RAKAM

Fenerbahçe'nin bu transferden 30-35 milyon euro bonservis ücreti kazanması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu transferi için adı geçen bir diğer İngiliz ekibi Manchester United ise bonservisin yüksek olması nedeniyle bu transferden vazgeçti.

40 GOLE KATKI YAPTI

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.