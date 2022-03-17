Ferdi Kadıoğlu ve 5 futbolcuya ilişkin dün akşam saatlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nden dikkat çeken bir açıklamada bulunuldu. Açıklamada, 6 futbolcu için bugün imza töreni düzenleneceği ifade edildi. Peki Ferdi Kadıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ferdi Kadıoğlu hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe'de sözleşmesi uzatıldı mı? Genç futbolcunun hayatı, biyografisi ve futbol kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR? NERLEİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde doğdu.

Ferdi Kadıoğlu, şu an Fenerbahçe takımında orta saha mevkiinde oynamaktadır.

Kanada doğumlu Hollandalı bir annenin ve Türk bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Kadıoğlu, başarısı ile kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştır.

FERDİ KADIOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ferdi Kadıoğlu altyapı kariyeri:

2006-2008 AZ 2000

2008-2009 Rijkerswoerd

2009-2016 NEC Nijmegen/Oss

Ferdi Kadıoğlu profesyonel kariyeri:

2016-2018 NEC Nijmegen

2018- Fenerbahçe

Ferdi Kadıoğlu milli takım kariyeri:

2015 Hollanda U-16

2015-2016 Hollanda U-17

2016 Hollanda U-18

2017-2018 Hollanda U-19

2018-2021 Hollanda U-21

FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE'DE SÖZLEŞMESİ UZATILDI MI?

Fenerbahçe Spor Kulübü, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural'ın sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu. 6 genç futbolcu için bugün imza töreni düzenlenecek.

