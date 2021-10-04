SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza

Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza

04.10.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de son dakika Ferdi Kadıoğlu müjdesi... Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu, Sarı Lacivertli ekip ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağladı. Sarı Lacivertli ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 21 yaşındaki yıldız oyuncunun kazanacağı ücret de belli oldu.

Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza

Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Ferdi Kadıoğlu, hem kulüp hem Milli Takım kariyeri konusunda çok kritik iki karar aldı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullanacak Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla devam etme konusunda anlaşmaya vardı.Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti.

BONUSLAR HARİÇ 8.75 MİLYON EURO

Fenerbahçe’den yıllık 500 bin Euro alan Ferdi’ye Fenerbahçe yönetimi yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret teklif etti. Teklife olumlu yanıt veren Ferdi Kadıoğlu ile devre arası 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. 5 yıl boyunca bonuslar hariç yaklaşık 8.75 milyon euro garanti ücret kazanacak.

Bu sezon takımda düzenli olarak şans bulan Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de 7, Avrupa Ligi'nde 2 ve Avrupa Ligi elemesinde 2 olmak üzere toplam 11 maçta forma giydi. Altay ve Giresunspor karşılaşmalarında ağları havalandıran Ferdi Kadıoğlu, Altay ile HJK Helsinki maçlarında asist yapmayı başardı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal! 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçtiSkandal! 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçti
Bir anda havada gördü, sopayla kovaladıBir anda havada gördü, sopayla kovaladı
Vitor Pereira Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından konuştu!Vitor Pereira Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından konuştu!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

18 yaşındaki genç kız intihar etmişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

18 yaşındaki genç kız intihar etmişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

İlginç detay ortaya çıktı! Güvenlik sebebiyle...

İlginç detay ortaya çıktı! Güvenlik sebebiyle...

Milli takım kadrosunda değişiklik!

Milli takım kadrosunda değişiklik!

Deniz Çoban açıkladı! Kural hatası var

Deniz Çoban açıkladı! Kural hatası var

Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu

Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

A Millî Takımın aday kadrosu belli oldu

A Millî Takımın aday kadrosu belli oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yılın bombası Galatasaray'dan!

Yılın bombası Galatasaray'dan!

Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Mesut Özil'e olay sözler: Tembel, işe yaramaz!

Mesut Özil'e olay sözler: Tembel, işe yaramaz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.