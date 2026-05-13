Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye geri dönüş açıklaması!

Fenerbahçe'de, taraftarları heyecanlandıracak flaş bir gelişme yaşandı. Yaz transfer döneminde kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden birini kazandırarak takımdan ayrılan ve Ada'nın yolunu tutan dünyaca ünlü yıldız isim, sarı-lacivertli camiaya açık kapı bıraktı.

ADA'DAN KADIKÖY'E YEŞİL IŞIK: FERDİ KADIOĞLU!

Fenerbahçe'deki kusursuz performansıyla Avrupa devlerini peşine takan ve 30 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan milli gururumuz Ferdi Kadıoğlu, Kafa Sports'a verdiği röportajda gündemi sarsacak açıklamalara imza attı.

İngiltere'de forma giymesine rağmen aklının hala Kadıköy'de olduğunu gizlemeyen 25 yaşındaki süperstar, sarı-lacivertli günlerine büyük bir özlem duyduğunu belirterek adeta geri dönüş ateşini yaktı.

"KİM BİLİR, BELKİ BİR GÜN GERİ DÖNERİM..."

Samandıra'daki ortamı çok aradığını ifade eden Ferdi Kadıoğlu, "Fenerbahçe'den ayrılmak benim için gerçekten zordu. Samandıra'yı gerçekten seviyordum, orada tam bir aile hissi vardı. Fenerbahçe her zaman kalbimde. Kim bilir, belki bir gün geri dönerim.. Buna söz veremem ama olursa güzel olur." ifadelerini kullanarak yuvaya dönüş için net bir şekilde yeşil ışık yaktı.