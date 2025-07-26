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Ferdi Kadıoğlu'ndan sürpriz karar! Ayrılık haberi aldı, yeni takımına imzayı atıyor...

Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yaşadığı sakatlıklar sonrası performansı iyice düşen milli oyuncu, küllerinden yeniden doğabilmek için başka bir takıma gitmek istiyor.

Ferdi Kadıoğlu'ndan sürpriz karar! Ayrılık haberi aldı, yeni takımına imzayı atıyor...
Emre Şen

Transfer dönemi hareketli başladı... Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılacağı öğrenildi. Ortaya çıkan bu haber sonrası birçok Avrupa devi şimdiden sıraya girdi.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Ferdi Kadıoğlu ndan sürpriz karar! Ayrılık haberi aldı, yeni takımına imzayı atıyor... 1

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olduktan sonra sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, performansını gösteremeden büyük bir talihsizlik yaşamıştı. Sakatlığın ardından fizik olarak geri düşen Ferdi, yeniden başka bir takımla futbol arenasına dönmek istiyor.

MENAJERİNE BİLDİRDİ! "AYRILIYORUZ"

Ferdi Kadıoğlu ndan sürpriz karar! Ayrılık haberi aldı, yeni takımına imzayı atıyor... 2

Ferdi Kadıoğlu, aldığı karar sonrası menajerine de fikrini bildirdi. Bu gelişmenin ardından İtalyan devi Juventus'un devreye girdiği ve Ferdi Kadıoğlu transferini bitirmek için son aşamada olduğu aktarıldı.

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