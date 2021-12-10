Ferdi Kadıoğlu'ndan tepki çeken Milli Takım isteği

Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihiyle ilgili olarak: "Bir oyuncunun ailesini, menajerini ikna etmek zorunda değiliz. Bütün oyuncuları takip ediyoruz. Fakat transfer pazarıymış gibi, ilk 11'de oynama garantisi isteme gibi bir durum olamaz. Ferdi Kadıoğlu konusunda top kendisinde. Biz bütün oyunculara destek vermeye hazırız." şeklinde konuştu.

TEPKİ ÇEKTİ

Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de oynama garantisi istediği sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Ferdi'nin bu talebinden dolayı sosyal medyada tepki gösterildi.

"TÜRK FUTBOLUNUN ALBENİSİ ÇOK YÜKSEK"

Açıklamalarına devam eden Hamit Altıntop, "Türk futbolunun albenisi çok yüksek. Şenol Hoca ayrıldıktan sonra inanamayacağınız isimler temasa geçti. Günün sonunda Kuntz ile birlikte yola çıktık. Bununla gurur duyuyorum. Kuntz'u tercih ederken yerli alternatifler de vardı ama yabancı olmasının bir avantajı da hocanın basını takip etmemesi ve her şeyi anlamaması oldu." ifadelerinde bulundu.



