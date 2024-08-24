Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'ye Chelsea'den 50 milyon Euro'luk sol bek

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ayrılığı sonrası transfer mesaisi yeniden başladı. Sol bek için arayışlarına start veren sarı-lacivertlilerin ilk durağı Chelsea oldu.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Chelsea, kadro dışı bırakılan İngiliz sol bek Ben Chilwell'i Manchester United'a önermiş ve ret cevabı almıştı. Oyuncuyu elinden çıkartmak için büyük çaba gösteren Chelsea'ye Fenerbahçe'den ilk temas kuruldu.

MOURINHO 'OKEY' VERDİ

Jose Mourinho'nun İngiltere'den tanıdığı Chilwell için onay çıktı. Fenerbahçe'nin Chelsea ile görüşmelere başladığı ifade edilirken, 10 milyon Euro civarında bir bonservis talep edildiği aktarılıyor.