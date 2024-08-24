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Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'ye Chelsea'den 50 milyon Euro'luk sol bek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.08.2024 10:05
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Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası sol bek transferi için arayışlarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, Chelsea'nin bir dönem 50 milyon Euro ödediği Ben Chilwell'i listesine aldı. İngiliz devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ben Chilwell için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler, Mourinho'nun ismini kullanarak bu işi bitirmek istiyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'ye Chelsea'den 50 milyon Euro'luk sol bek
Ben Chilwell

Ben Chilwell

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Chelsea
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ayrılığı sonrası transfer mesaisi yeniden başladı. Sol bek için arayışlarına start veren sarı-lacivertlilerin ilk durağı Chelsea oldu.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

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Chelsea, kadro dışı bırakılan İngiliz sol bek Ben Chilwell'i Manchester United'a önermiş ve ret cevabı almıştı. Oyuncuyu elinden çıkartmak için büyük çaba gösteren Chelsea'ye Fenerbahçe'den ilk temas kuruldu.

MOURINHO 'OKEY' VERDİ

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Jose Mourinho'nun İngiltere'den tanıdığı Chilwell için onay çıktı. Fenerbahçe'nin Chelsea ile görüşmelere başladığı ifade edilirken, 10 milyon Euro civarında bir bonservis talep edildiği aktarılıyor.

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Chelsea fenerbahçe
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