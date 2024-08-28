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Ferdi Kadıoğlu'nun transferinde sürpriz detay! Eski takımına da para ödendiği ortaya çıktı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.08.2024 16:42
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Fenerbahçe’nin ve Türk futbolunun son yıllarda yükselen değeri Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli kulüpte birçok mevkide görev yapması, gelişimi ve istikrarıyla Premier Lig’e adım attı. Ferdi, Fenerbahçe’de 200’den fazla maça çıkarken milli takımın da değişmez ismi oldu. Bu transferden 30 milyon Euro nakit kazanan Fenerbahçe'nin yaptığı anlaşma gereği 3.5 milyon Euro daha başka takıma ödendi.

Ferdi Kadıoğlu'nun transferinde sürpriz detay! Eski takımına da para ödendiği ortaya çıktı
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 7 sezon formasını giydiği Fenerbahçe’den, Premier Lig ekibi Brighton’a transfer oldu. Taraflar bu transfer için 30 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağlarken, Brighton ekibi sözleşmedeki şartların yerine gelmesi durumunda 5 milyon Euro bonus bedeli ödeyecek.

ESKİ TAKIMINA DA ÖDEME YAPILDI

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Ferdi Kadıoğlu'nun eski takımı NEC Nijmegen, Ferdi'nin Brighton'a transferinden toplam 3.5 milyon Euro kazandı. Fenerbahçe ile yapılan anlaşma gereği %10 sonraki satıştan pay olarak 3.5 milyon Euro'yu cebine koyan Hollanda ekibi ayrıca 500 bin Euro daha FIFA dayanışma katkı payı aldı.

PARAYI FENERBAHÇE ÖDEMEYECEK

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Fenerbahçe yönetimi Brighton ile yaptığı anlaşma şartlarında bu ücreti İngiliz ekibine ödetti ve Fenerbahçe'nin cebine 30 milyon Euro direkt olarak kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu brighton fenerbahçe
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