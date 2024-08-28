Ferdi Kadıoğlu'nun transferinde sürpriz detay! Eski takımına da para ödendiği ortaya çıktı

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 7 sezon formasını giydiği Fenerbahçe’den, Premier Lig ekibi Brighton’a transfer oldu. Taraflar bu transfer için 30 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağlarken, Brighton ekibi sözleşmedeki şartların yerine gelmesi durumunda 5 milyon Euro bonus bedeli ödeyecek.

ESKİ TAKIMINA DA ÖDEME YAPILDI

Ferdi Kadıoğlu'nun eski takımı NEC Nijmegen, Ferdi'nin Brighton'a transferinden toplam 3.5 milyon Euro kazandı. Fenerbahçe ile yapılan anlaşma gereği %10 sonraki satıştan pay olarak 3.5 milyon Euro'yu cebine koyan Hollanda ekibi ayrıca 500 bin Euro daha FIFA dayanışma katkı payı aldı.

PARAYI FENERBAHÇE ÖDEMEYECEK

Fenerbahçe yönetimi Brighton ile yaptığı anlaşma şartlarında bu ücreti İngiliz ekibine ödetti ve Fenerbahçe'nin cebine 30 milyon Euro direkt olarak kaldı.