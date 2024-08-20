Ferdi Kadıoğlu transferinde olay karar! Brighton'ın sabrı taştı ve 35 milyon Euro her an buhar olabilir...

Ferdi Kadıoğlu transferi her an iptal olabilir... Sezonu çok geciktirmeden Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine bağlamak isteyen Brighton, Fenerbahçe'nin işi ağırdan almasına bir hayli sinirlendi.

35 MİLYON EURO MASADA

Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye 35 milyon Euro öneren Brighton, teklifi yaptığı günden beri sarı-lacivertli takımdan olumlu/olumsuz cevap alamadı. Mourinho'nun, Ferdi'nin takımda kalmasını istemesi sarı-lacivertli kulübün elini kolunu bağladı.

FERDİ GİTMEK İSTİYOR

Brighton'ın kendisini çok istemesi ve ilk 11 sözü vermesinin ardından Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Ali Koç'tan da kolaylık isteyen milli oyuncu henüz olumlu dönüş alamadı.

BRIGHTON'IN SABRI TAŞTI

Yaşanan bilinmezlikler sonrası Brighton'ın sabrının taştığı ifade edildi. Ferdi Kadıoğlu kalibresinde başka oyuncularla temas kurmaya başlayan Brighton'ın Fenerbahçe'ye son 1 hafta süre verdiği gelen haberler arasında...