Ferdi Kadıoğlu: Yaşananları okuduğumda şok oldum

Fenerbahçe'nin sezon başında NAC Breda'dan kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takımda antrenör ekibinde yer alan Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın Kadıköy'de soyunma odasına halı sermesi ve teknik direktör Phillip Cocu'yu göndermek istemeleri Hollanda'da gündeme geldi.

"BUNLARI OKUDUĞUMDA ŞOK OLDUM"

Yaşananlarla ilgili konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Ben bunu okuduğumda şok oldum. Orada değildim ve böyle bir şey beklemiyordum. Komplo ve bu tacizlerle ilgili hiçbir şey fark etmedim. Eğer kaybederseniz atmosfer düşer ama herkes birlikte olursa işler yolunda gider. Bence alınan kararlar iyi ve umarım şimdi tekrar ipin ucunu yakalayabiliriz" dedi.

"SABIRLIYIM AMA UMARIM UZUN SÜRMEZ"

Fenerbahçe U21 Takımı'nda oynaması hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Oynarken her zaman daha mutlu ve daha güçlü olursunuz. Eğitim çok yüksek seviyede ve daha da güçlendiğimi fark ediyorum. Daha iyi duruma geliyorum ve ilk maçıma çıkmaya yaklaşıyorum. Sabırlıyım ama umarım çok uzun sürmez." diye konuştu.