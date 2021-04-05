Ferdi Özbeğen kimdir? Ferdi Özbeğen ne zaman öldü? İşte unutulmayan şarkıları…

Üniversiteyi babasının vefatının ardından bırakmak zorunda kalan Ferdi Özbeğen, bir gazetenin katıldığı müzik yarışmasıyla birlikte müzik yolculuğuna taşındı. Kendi orkestrasını kurarak, eserler üreten Ferdi Özbeğen, grubu dağılınca ilk albümünü çıkardı.

FERDİ ÖZBEĞEN KİMDİR?

1941’de İzmir'de doğan Ferdi Özbeğen, özel bir kolejden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde üniversite eğitimine başladı. 1963’te babasının vefatının ardından eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Ferdi Özbeğen, Hürriyet Gazetesi'nin 1965’teki gerçekleştirdiği ‘’Altın Mikrofon’’ yarışmasına katılarak müzik yolculuğuna başladı.

Yarışmanın ardından kendi orkestrasını kurup eserler üretmeye başlayan Ferdi Özbeğen, kurduğu grubun dağılmasıyla 1977’deki ilk albümünü çıkardı. ”Sohbet" adındaki plağıyla "Altın Plak" ödülünü, "Mutluluklar" ile ise "Platin Plak" ve "Altın Piyano" ödüllerini kazanan Ferdi Özbeğen, müzikal hayatına 28 albüm sığdırdı.

1980 yılında, Gülşen Bubikoğlu, Tanju Gürsu ve Hulusi Kentmen ile "Tanrıya Feryat" adındaki filmde de oynayan Ferdi Özbeğen, Banu Alkan’la "Piyanist" adlı yapımda yer aldı. 1980'li yılların en popüler yapımlarından olan "Perihan Abla" adındaki dizide ise konuk oyuncu olarak yer alan Ferdi Özbeğen, 1960'lı ve 1970'li senelerde plaklarıyla çok sayıda ödül kazandı.