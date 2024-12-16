Ferdi Tayfur iyi mi? Apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Doktordan açıklama

Uzun süredir Marmaris'te yaşayan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, önceki gün yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye yatırılan Tayfur'un sağlık durumu hakkında açıklama yapan hastane başhekimi Dr. Vasfi Sumur Gazezoğlu, sanatçının tedavi sürecine dair önemli bilgiler verdi.

Dr. Gazezoğlu, "Sanatçımız Ferdi Tayfur, genel durum bozukluğu, düşkünlük ve nabzın düşmesi sonucu hastanemizde tedavi altına alındı. Şu an için sağlık durumu oldukça iyi. Kalp operasyonu ve böbrek nakli geçirdi. Bunların üzerine hastamızın genel düşkünlüğü ortaya çıkması ciddiye alınabilecek bir sonuçtu. İlgili hekimlerimiz yoğun bakımda tedavi altına aldı," diyerek Tayfur'un tedavi sürecini detaylandırdı.

FERDİ TAYFUR'UN BİLİNCİ AÇIK

Ayrıca Dr. Gazezoğlu, sanatçının bilincinin açık olduğunu ve kendisiyle sohbet ettiğini aktararak, "Biraz önce yanına gittim. Bilinci açık ve kendisiyle sohbet ettim. Güzel haberler vereceğine söz verdi. 1-2 güne servise alınacağını, birkaç güne de taburcu edeceğimizi umuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

Ferdi Tayfur’un sağlık durumu hakkında alınan bu olumlu bilgiler, sevenlerini rahatlatmış oldu.